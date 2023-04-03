金牌選手張繼科陷負面新聞　安踏擬終止合作關係

奧運金牌乒乓球選手張繼科據報因身負巨額賭債，遂將前女友兼內地女星景甜的私密照發給債主，試圖以此抵債，惟張繼科公司方發文回應稱「消息不實」。至於聘用張繼科出任品牌大使的體育用品股安踏集團（2020），客服回應傳媒查詢時指，已終止和張繼科的所有合作。



安踏與張繼科保持長達約10年的合作關係。2013年，安踏簽約張繼科為代言人。據安踏業績報告顯示，2022年度安踏廣告及宣傳開支佔總收益的10.3%，約為55億人民幣。

網傳張繼科涉賭債糾紛，更被指將當時內地影星女友景甜的私密片拿出來抵債，事件鬧得熱烘烘，引發網友關注，但張繼科公司方發文回應稱「消息不實」。張繼科擁有大量的粉絲，商業價值一直在領域內名列前茅。在2017年《體壇周刊》曾公布中國體壇財富榜，張繼科2016年以6,000萬元人民幣（下同）收入排在第二，僅次於中國歷來首個奧運游泳冠軍孫楊。

自2016年里約奧運會之後，張繼科參加了內地多個綜藝類節目，包括《約吧大明星》、《跨界歌王》、《天天向上》、《我們來了》、《熟悉的味道》、《挑戰不可能》、《吐槽大會》、《女兒們的戀愛》、《我們戀愛吧》、《奔跑吧兄弟》、《極速前進》等2。有指張繼科代言費用已經漲到約為每年1,000萬元。