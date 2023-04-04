SFC聯同警方進行新一輪行動　多檢控6人　已凍結相關人士資產

本港執法機關及監管機構再就市場出現「唱高散貨」行為，再次採取行動，再有6人被控告，令被控告人數增至20人。證監會更指出已凍結相關懷疑成員在證券戶口的資產，凍結資產規模達6.5億元。



證監會指出與警方對一個涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團採取聯合行動後，再有6名嫌疑人士，當中包括骨幹成員及一名懷疑主腦被控以多項刑事罪行。

該等嫌疑人士今日（4日）在東區裁判法院應訊。其中4人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條；而其餘人士則被控以洗錢相關罪行。

案件押後至10月4日

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年10月4日。法院批准該等被告保釋，條件是（i）他們不得離開香港；（ii）交出所有旅行證件；（iii）定期到警署報到；及（iv）繳交500,000元至100萬元不等的保釋金。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Mr Christopher Wilson）表示：「我們致力將涉嫌干犯市場失當行為的人繩之於法，以及保障香港金融市場的廉潔穩健和投資大眾的利益。為此，我們將毫不猶豫地運用各種現存的法律及監管工具，並繼續與警方和其他執法機構合作，打擊金融罪行。」

證監會與警方在對多項涉嫌「唱高散貨」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，檢控上述嫌疑人士，令被告總人數增至20人。去年9月及11月，先後共有14名嫌疑人士（包括其他「唱高散貨」集團的懷疑主腦及骨幹成員）被控以多項刑事罪行。此外，證監會已將上述懷疑集團成員在證券交易帳戶內持有的資產凍結，所涉總額達6.5億元。

對2隻股票進行挾倉

法院今天獲告知，謝堯中（女，前稱謝旻君）、胡漢璋（男）、吳嘉文（女）及張澤浩（男）被指在2018年9月至2019年4月期間，涉嫌與多名人士（包括已於去年9月被檢控的人士）串謀利用多個代名人帳戶對兩隻目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。

該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後大舉拋售該等股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便隨即在2018年11月及2019年4月大跌。

證監會指出，由於法律程序已經展開，現階段不會作出進一步評論。