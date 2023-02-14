UNIQLO及GU加薪最高24%　大學畢業生入職最高可達$25,500

UNIQLO及GU母公司迅銷集團今日（14日）公布對香港UNIQLO及GU作出薪酬調整，包括辦公室和前線店舖員工，加薪幅度最高達24%，以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%，而透過專為大學畢業生而設之UNIQLO Management Candidate (UMC) 及 GU Management Candidate (GMC) 計劃入職的員工，起薪點更上調至25,500元。未來半年將增聘300名前線員工。



前線員工加薪24% 入職起薪點加一成

UNIQLO及GU母公司迅銷集團上月宣布日本員工將在3月加薪約四成，今日（14日）再公布對香港UNIQLO及GU作出薪酬調整，包括辦公室和前線店舖員工，加薪幅度最高達24%，調整於2023年2月起的薪酬生效。

以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%。而按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪100萬元；而透過專為大學畢業生而設之UNIQLO Management Candidate (UMC) 及 GU Management Candidate (GMC) 計劃入職的員工，起薪點上調至港幣25,500元。

店長年薪100萬元 法定假期17日

除調整薪酬外，UNIQLO及GU亦將於2023年9月1日起大幅上調店舖員工可享有之法定假期日數至每年17日，與公眾假期看齊，照顧員工身心健康。

另外，UNIQLO目標於未來六個月在香港增聘300名前線的店舖員工，GU近期亦有增聘計劃。