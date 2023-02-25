Uniqlo x Ines春夏系列　4大法式穿搭重點　必買連身裙、亮色恤衫

要說每年時尚迷最引頸期盼的聯名盛事，那一定是 Uniqlo 和 Ines de la Fressange 的聯名系列！今年春夏再次聯手浪漫回歸，為我們帶來襯衫、洋裝、針織以及各種時髦配件，完美傳遞 Ines法國時尚icon最標誌性的風格。



小編從本次的聯名單品中整理出四大法式穿搭重點，為準備要換季的衣櫃添新品！

法式穿搭4大重點，打造浪漫春日造型～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1：襯衫單品不能少

一件版型完美的襯衫絕對可以秒殺衣櫃其他單品！本季聯名推出多款優雅襯衫，重現最經典的法式風情，從條紋、小碎花、刺繡印花等基礎元素一個都不少。專為春夏調配的清新色系，不僅日常好搭配、穿上立刻擁有晴朗的好心情，兼具了女性的優雅及知性，細節滿分的剪裁，你一穿上身就能理解，什麼是完美襯衫應該有的穠纖合度。

2：四季都可穿的針織衫

輕盈卻保暖的針織單品，對初入春的溫差來說是最佳選擇，本季推出多款開襟衫、針織薄毛衣，非常的簡約日常的設計，搭配裙裝、褲裝或是披在肩上都時尚好看！特別推薦「3D織法針織外套」獨特的工藝織法讓穿上十分修身舒適，單顆鈕釦設計營造法式的專屬風情，跟隨 Ines 學習法國女人那一份恰到好處的慵懶自在。

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3：一件洋裝打天下

走在巴黎街頭，經常能看見One Piece的穿搭，優雅卻自在的一件式洋裝，是法國女人的最愛！這次聯名款式中以這款「棉質V領寬襬連身裙」最為吸睛，除了基本色系之外還有浪漫的小碎花款，上身特別清新、好感度超高。不論是坐在街角的咖啡廳，或是在草地上野餐都不耽誤，在搭上一個小帆袋，好好享受法國女人的午後時光。

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4：絲巾、寬帽是法國代名詞

如何一秒掌握法式精緻感？配件可不能落下！本季聯名推出了皮帶、棉絲混紡圍巾、帽款、帆布托特包各種時髦配件，小編特別鍾愛這次聯名的這頂「 棉質帆布帽子」，共有黑白和橘白色兩款，吸睛的寬帽沿可隨意調整型狀，接下來的連假旅行一定要帶上它！還有功能超多用的時尚「混紡方巾」披於肩上、當成頭巾、領巾或用來裝飾手袋，無論是印式標誌性的馬德拉斯格紋、浪漫的碎花圖騰，都能為你的春日造型增添新意！

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