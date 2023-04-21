馬雲再執教鞭！　出任港大經管學院名譽教授3年

阿里（9988）創辦人馬雲一向熱愛教育，並致力培養下一代。在未創業之前，馬雲為一名英語教師，在退休後更能全心投入於教育工作。由於馬雲思想活潑，相信不少學生均希望獲得其本人面授的機會。若有此想法的港大經管學院學生，便要好好把握機會。從4月1日馬雲會擔任港大管理及商業策略榮譽教授3年，專注於金融﹑農業及企業創新方面。



據港大經管學院網頁顯示，馬雲為學院教榮譽教授，指出他曾任阿里首席執行官至2013年5月，以及出任公司董事長至2019年。

據內地媒體報道，馬雲基金會於表示於上月收到港大的邀請，同時加入港大與馬雲的創業經歷及現念高度契合。馬雲接受過4年師範教育，亦當過6年大學教師，對校園滿懷感情，對教育抱有熱情，一直樂於與年輕人分享其創業經驗。時隔30年重回校園，會與老師﹑同學們一起，繼續他對教育及企業創新等領域的思考與研究。

馬雲與港大甚有淵源，在2018年時向他頒授名譽社會科學博士。當時港大指出，馬雲在1988年畢業於杭州師範學校取得英文教育專業，並曾在杭州電子工業學院任教6年。馬雲更指出這6年的任教經驗對他的事業發展有重大影響，認為CEO「首席執行官」這職銜，其實就是「首席教育官」（Chief Education Officer）。CEO的責任應該是幫助顧客及員工提升能力﹑超越自我，讓他們做得更好。

19年退休回歸教育領域

其實馬雲對教育工作極具熱誠，在2018年9月宣布在2019年從阿里退任後，回歸教育領域。更會在每年臘八節時與一眾鄉村老師相聚。早前他回到杭州時，亦專誠前往由阿里有份創辦的學校參觀，並大談對ChatGPT的看法。