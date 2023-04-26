MPF｜積金評級料4月人均蝕3700元　歐洲股市錄06年以來最佳開局

獨立強積金研究機構積金評級預計，4月份強積金回報將下跌。截至4月21日計，強積金投資回報虧損約 0.53%，預料4月份強積金投資虧損約為171億元，或469萬名強積金成員平均虧損約3,700元；不過強積金年初至今的投資回報仍為正數，上升約 3.51%，即年初至今成員的累計平均投資收益約為5,400元。

積金評級又預計，4月底強積金總資產約為1.096萬億港元，或相等於469萬名強積金成員平均賬戶結餘約為23.35萬元。

積金評級預計，4月份強積金回報將下跌。（資料圖片）

該機構預料，4月份表現最好和最差的強積金資產類別均是股票基金。截至4月21日，香港及中國股票基金下跌2.92%（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），但歐洲股票基金 4 月份上升 3.07%，年初至今累計回報約為14.56%，是自2006年以來最佳開局。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，最近歐洲傳出的一系列負面消息，但歐洲股市卻有很好的表現，令很多人感到意外。以新聞的各個別事件揣測市場的時機並不是開啟長線財富增長的鎖匙，歐洲股市的強勁表現提醒強積金成員多元化和長線投資的重要性。

積金局：投資表現受經濟周期及金融市場波動影響

積金局回應指，十分理解強積金計劃成員對強積金投資回報及對市場波動情況的關注，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須明白強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，在年滿65歲或在特定情況下才可提取其強積金。

期間的投資表現會受到經濟周期及金融市場波動所影響，而強積金的設計是透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資，計劃成員無須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場，長時間儲蓄投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

另外分散投資有助減低投資組合的風險，積金局指，強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。要確保分散投資風險。最重要的是所投資的資產，彼此的價格變動並無正向關聯，相對於集中投資在單一市場或資產類別，分散投資於不同地區或資產類別，有助減低投資風險。

積金局表示，缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，則可考慮預設投資策略（DIS），分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險。此外預設投資策略設有收費上限，是一個便捷的現成投資策略。