香港航空獲策略性投資基金　順利啟動重組方案　加快業務復蘇

香港航空宣布通過獲得策略性投資基金，順利啟動了重組方案，從而持續改善財務狀況，加快業務復甦，令公司重上健康營運軌道。公司指出有關發展標誌著公司歷史上的一個重要里程碑，更確公司以港為家超過16年的承諾，致力為香港航空業發展作出貢獻。



香港航空主席侯偉致辭表示：「公司在過去3年經歷前所未有的挑戰和衝擊，有賴我們的重要持份者、業務夥伴及客戶對公司堅定不移的支持和信心，令香港航空再次重整旗鼓，現已準備就緒，與大家一起展開新篇章。」

侯偉續指出﹕「未來日子我們將繼續專注於業務復甦發展，策略性規劃航線網絡和調整機隊。進一步為客戶提供更多出行選擇及優質服務，加強發揮香港作為國際航空樞紐的重要角色。」

新投資者代表出席祝酒會，於致辭時表示：「我們承諾將繼續為香港航空提供全方位支持，讓其於香港及國際航空市場中再度騰飛。同時積極響應粵港澳大灣區建設，不斷鞏固提升香港航空業的優勢地位，持續助力香港打造國際樞紐。」

去年批准重組490億元債務

香港航空去年尋求英國及香港的法庭通過其總值62億美元（約490億元）債務進行重組，先後獲批准。而高等法院於去年12月20日頒判辭，解釋批准的理據。法官指，涉案本港的債務重組方案切實可行，而且亦在債權人會議中獲通過。判辭亦透露，港航以發行新股方式，獲新投資者注資30億元。

法官在判辭透露，港航的業務受疫情嚴重打擊，截至2021年底，總債務約為49億元，涉及債權人包括銀行、飛機租賃公司和債券持有人等。若未能進行債務重組，港航很大機會清盤。為解決其財務狀況，港航除了提出本港和英國的債務重組方案，亦獲新投資者「Hong Kong Air Limited」注資30億元，港航則發行新股予新投資者。而本港的債務重組方案，主要處理無扺押的債務。