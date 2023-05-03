內地肯德基母企｜百勝中國首季經調整經營利潤增117%　派息13美仙

百勝中國（9987）公布截至今年3月底止首季業績，經調整經營利潤為4.19億元（美元‧下同），按年增加117%。派季度股息13仙。



季內總收入為29.2億元，按年9%，淨利潤為2.89億元，按年增189%。

公司指出期內同店銷售按年增加8%，其中肯德基及必勝客同店銷售按年增加8%及7%。

公司指出季內淨增233家門店，截至今年3月底止，門店數目達到13,180間。

百勝中國首席執行官屈翠容女士表示：「我們很高興本季度總收入和經營利潤創第一季度歷史新高。在此，我要感謝全體員工，是他們不懈的努力達成了本季度的業績。」

百勝中國首席財務官楊家威先生補充道：「第一季度的銷售同比和環比皆顯著回升。這得益於我們抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果。餐廳利潤率亦顯著增長，得益於同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼。我們仍處於復甦的早期階段。春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但是春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點。我們今年的重中之重仍然是提振銷售。」

公司表示2023財年目標保持不變，年內擬淨增新店數目約1,100至1,300家；資本支出在7億至9億之間。