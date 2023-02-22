百勝中國疫市急搶攻　CEO︰需要耐性　確保有充足現金流｜溫多娜

港大經管學院日前舉辦2023年「陳坤耀傑出學人講座」，吸引數百位觀眾出席，事關主講嘉賓來頭猛料，就是港大校友、中國最大的餐飲公司百勝中國首席執行官屈翠容。

屈翠容以「Good Time Builds Confidence. Bad Time Builds Character」為題(「順境締造自信，逆境建立品質」)，表示過去三年疫情期間，百勝中國積極拓展，在內地開設新店數目佔現時店鋪總數三成至四成，屬於比較進取，不過當中需要耐性，並指出維持企業健康運作要確保充足現金流。

屈翠容提到，上海封城期間部分食品包裝未能送到旗下餐廳，不過公司團隊迅速應變，利用未受影響的鐵路系統，及長江等的內河區域，作為運送渠道，成功解決供應鏈阻斷危機。現時百勝中國的包裝物料不用儲存於倉庫，即不用付額外費用，加上貨物總量大，能夠進一步減輕成本。

另外，她提醒年青人需要保持謙虛心態，因爲沒有人願意與不懂得感恩的人共事。

港大經管學院名譽教授陳坤耀教授在總結則巧妙回應「Good Time Builds Confidence. Bad Time Builds Character」，他提出「Uncertainty Time Builds Hope. Not hope for the best, but hope for doing the best」(不明朗環境創造希望，不是希望成為最好，而是希望做到最好。)