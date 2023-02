百勝中國疫市急搶攻　CEO︰需要耐性　確保有充足現金流｜溫多娜

港大經管學院日前舉辦2023年「陳坤耀傑出學人講座」,吸引數百位觀眾出席,事關主講嘉賓來頭猛料,就是港大校友、中國最大的餐飲公司百勝中國首席執行官屈翠容。

屈翠容以「Good Time Builds Confidence. Bad Time Builds Character」為題(「順境締造自信,逆境建立品質」),表示過去三年疫情期間,百勝中國積極拓展,在內地開設新店數目佔現時店鋪總數三成至四成,屬於比較進取,不過當中需要耐性,並指出維持企業健康運作要確保充足現金流。

屈翠容提到,上海封城期間部分食品包裝未能送到旗下餐廳,不過公司團隊迅速應變,利用未受影響的鐵路系統,及長江等的內河區域,作為運送渠道,成功解決供應鏈阻斷危機。現時百勝中國的包裝物料不用儲存於倉庫,即不用付額外費用,加上貨物總量大,能夠進一步減輕成本。

另外,她提醒年青人需要保持謙虛心態,因爲沒有人願意與不懂得感恩的人共事。

港大經管學院名譽教授陳坤耀教授在總結則巧妙回應「Good Time Builds Confidence. Bad Time Builds Character」,他提出「Uncertainty Time Builds Hope. Not hope for the best, but hope for doing the best」(不明朗環境創造希望,不是希望成為最好,而是希望做到最好。)