煤氣主席李家傑訪沙特阿美總部　參觀數字化創新中心

撰文：張偉倫
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香港中華煤氣（0003）暨港華智慧能（1083）主席李家傑、煤氣公司首席投資總裁陳英龍一行到訪了沙特阿美總部，並與沙特阿美執行副總裁暨首席技術官Ahmad O. Al-Khowaiter（阿罕麥德∙霍懷特）及高管團隊在液化天然氣（LNG）進口、氫能、儲能、碳捕捉、能源互聯網等方面進行了深入交流。李家傑一行還參觀了沙特阿美的數字化創新中心，以及其石油供應、計劃及調度中心。

阿罕麥德∙霍懷特代表沙特阿美對李家傑一行到訪表示歡迎。此前，沙特阿美旗下創投子公司Aramco Ventures與煤氣公司在投資能源科創企業方面已經展開了深入合作，雙方共同投資了新興儲能公司EnerVenue，而該投資更是Aramco Ventures成立以來的最大投資項目之一。EnerVenue聚焦新型鎳氫氣電池方向，經過近5年的發展已經從實驗室走向市場，企業規模發展至今超過300人。

在發展歷程當中，煤氣公司不僅提供資金，更在策略制定、產品落地、市場拓展、融資計劃等多個方面給予全方位支持，尤其是通過開放自身的應用場景助力EnerVenue產品快速落地。EnerVenue電池的獨特之處在於善用創辦人、史丹福大學崔屹教授團隊新發明的低成本材料，在保障電池安全的同時，降低鎳氫氣電池的應用成本，可用於光伏、風能、微電網、充電樁等場景中。

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