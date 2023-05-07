共創明Teen｜學員參觀煤氣公司　踩入大埔煤氣廠了解燃氣生產過程

中華煤氣昨日（6日）安排一班「共創明『Teen』計劃」學員及友師參加「煤氣綠色之旅」，參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解香港歷史最悠久的公用事業機構，包括智慧能源發展，以及最新的氫能設施，當中包括到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程。



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煤氣公司共有31位員工擔任該計劃友師，也同時舉辦「煤氣綠色之旅」，旅程中學員到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治(ESG)的策略和各項舉措；亦特別安排學員及友師到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程，並講解安全高效的氫能供應方案。

透過參觀總部內的「煤氣創新館」，學員了解由員工研發的原創設備和技術，刺激學員的創新意念；而「未來能源館」則展示了煤氣公司在內地和香港管理超過600個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。

學員和友師也有參加解難遊戲及虛擬實境(VR)遊戲，他們扮演特別工作小隊，協助客戶解難，從而提高對氣體安全及工程的認識。

就讀中三的陳同學表示，透過參觀得以知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。友師丁小姐表示，這次活動讓學員及她獲得更多關於煤氣的知識，知道煤氣生產過程中加入了不少環保元素，活動很具趣味性及互動性，對學員未來的生涯規劃有正面影響。

煤氣公司常務董事黃維義表示，是次煤氣綠色之旅希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展。

煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，反應熱烈，並將於7月舉辦最後一次。煤氣公司向每位參加「共創明『Teen』計劃」成為友師的同事發放額外津貼，讓他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向。