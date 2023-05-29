內地旅遊業回暖　同程旅行首季業績亮麗｜聶振邦

自去年12月起，內地防疫社交距離及出入境限制措施陸續放寛，旅遊業迎來復甦。有中國官方媒體報導，在中國政府取消了新冠肺炎疫情旅行限制後，中國內地春節假期旅行較去年激增74%，反映今年旅遊及觀光板塊值得關注。作為中國線上旅遊行業的創新者和市場領導者，致力打造滿足用戶旅遊需求的一站式平台的同程旅行（0780），受惠於內地旅遊業回暖，管理層迅速採取行動，積極把握箇中機遇，於上周發佈的2023年第一季業績表現亮麗，平均月活躍用戶及月付費用戶雙雙創新高。

佳績體現集團出色運營能力

截至今年3月底，平均月活躍用戶按年增長16.9%至2.86億人；平均月付費用戶按年增長30.6%至4,140萬人。與去年同期相比，集團的付費率於2023年首季提升至14.5%；截至今年3月底倒數12個月，年付費用戶環比增長7%至2.007億人。筆者認為上述佳績主要歸功於集團有效的獲客策略、以用戶為中心的產品及服務，以及出色的運營能力，並充分利用中國旅遊市場的成功復甦機遇，故此能鞏固集團的市場地位。另見多項關鍵財務指標也錄得佳績，今年首季收入約25.86億元 （人民幣，下同），創歷史新高，較去年同期增逾五成。

喜見四項盈利指標增速均逾兩倍

毛利增速更快，按年增長超過55%，令毛利率達75.05%，創歷來第一季新高，較去年同期的72.55%，提升2.5個百分點。另見多項盈利錄得倍增成績，令人舞鼓，包括經營溢利、稅前盈利、純利和股東應佔溢利，分別增長2.38、2.12、2.90和2.74倍，全部增長為兩倍以上。論到創歷史新高，又豈只上述各個項目，同程旅行有兩項主要業務，包括交通票務及住宿預訂的收入，均創下歷史新高，交通票務服務收入同比增長35.9%至13.82億元人民幣，主要受到總票務量的歷史新高所推動。

積極探索酒店住宿不同場景

住宿業務收入亦錄得顯著增幅，按年增長53.6%至8.34億元人民幣，酒店間夜數創下歷史新高，並相比2019年同期增長超過130%。誠然疫情令旅遊業於過去超過三年產生重大挑戰，但對於在業界擁有明顯競爭優勢的同程旅行，看準疫後用戶需求多樣化，積極探索酒店住宿的不同場景，亦持續豐富集團的住宿增值服務，為集團未來帶來更多增長動力。筆者相信集團於今年第二季業績表現也能樂觀，參考國家文化和旅遊部於5月3日公佈2023年「五一」假期文化和旅遊市場情況，出境外遊訂單按年增長近7倍。

而於積極追求更大業績進步的同時，筆者留意同程旅行是一家具備社會責任感的企業，近期啟動了「同程千村計劃」，目標是幫助更多鄉村建立可持續的旅遊模式，促進當地綠色經濟的發展。此外，集團透過聽障人士專屬客服、戶外工作者同程小站等舉措，被中國消費者協會評為 2023 十大「企業舉措成果優秀案例」。獲利如此高度評價，筆者相信能大大提升客戶使用集團服務的黏性，從而令收入和盈利基礎變得更牢固。股價受港股整體投資氣氛欠佳影響，回到去年11月水平，較今年初突破20元，已見一定程度調整，若有意作中長線投資，現屬不俗的進場時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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