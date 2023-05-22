貝殼首季業績華麗轉身　高盛唱好　公司密密回購｜聶振邦

自今年3月9日至今超過兩個月，恒指於普遍日子受制於20000點，現水平跟去年5月上旬相若。相比裹足不前的恒指，於去年5月11日以30元上市、居住產業數字化服務平台貝殼 （2423），現價於40元以上，較上市價高逾1/3。另想指出年初以來絕大部分日子股價保持在40元以上，證明公司在香港上市踏入一周年，漸見越來越多投資者重新認識公司作為「居住產業數字化服務平台」的發展潛力。公司於5月18日傍晚公佈的2023年第一季業績，亦不負眾望，交出滿載亮點的佳績。

收入和毛利增長見提速

截至2023年3月底，轉去年同期公司多項業績數據錄得顯著增長，如總交易額為9,715億元 （人民幣，下同），按年增長65.8%；存量房交易的總交易額為6,643億元，按年增長77.6%；新房交易的總交易額為2,779億元，按年增長44.2%；以及家裝家居的總交易額為27億元，按年增長高達12倍。此外，市場關注的收入和盈利，也為市場帶來驚喜表現，期內淨收入為202.78億元，按年增長61.6%，相對2019年為81.6億元，四年複合增長25.6%，證明收長增長提速；毛利增長更高達1.86倍至63.5億元，遠高於四年複合增長31.9%。

今年首季經營利潤率高達14.7%，也帶動今年首季經營利潤虧轉盈，截至2023年3月底為29.78億元，是2020年第四季以來單季最高金額，反映公司已走出疫情帶來的負面影響。管理層表示，佳績主要由於在宏觀經濟恢復及連續出台扶持政策的背景下，疫情緩解後積壓的住房需求得到釋放及住房市場預期得到改善，以及公司家裝家居業務的擴張。

第二季收入見樂觀預期

筆者留意對於2023年第二季，公司對業務作樂觀預期，淨收入總額將介乎185億至190億元，按年增長34.3%至37.9%，該預測已配合考慮到近期房地產相關政策和措施的潛在影響，仍存在不確定性，可能繼續對公司運營產生影響。就著業績公告的以上陳述，筆者有兩個理解，其一是上述淨收入預測已屬保守評估，即第二季淨收入將不少於185億元，為2021年第三季以來最高。其二是內地房地產相關政策和措施明朗化，淨收入可望超越190億元。

值得留意的是，從內地經紀服務市場來看，行業不再處於燒錢獲得市場份額的階段，尤其貝殼建構了經紀人合作網絡（ACN），通過科技推動內地房地產經紀行業轉型，公司在線上線下都具有領先優勢。此外，貝殼一直獲大行關注，其中高盛看法樂觀，料貝殼在中國二手房或新房交易市場的市場份額持續增長；高於平均水平的代理效率，推動盈利能力向上；以及通過優化收費或費用結構，可改善盈利能力等。高盛相信過去幾年在幾個行業龍頭的業務收縮下，公司有增加市場份額的空間，給予貝殼「買入」評級，目標價上調至70元，較現約40元水平，見可觀潛在升幅。

隨著民營開發商債務重組的有序推進，房地產行業有望走出陰霾，利好貝殼房地產交易業務；加上今年3月至今都公司都在積極回購股份，以行動證明現價屬吸引水平，現為不俗的中長線投資吸納時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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