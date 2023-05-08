百果園冀成全球果業一哥　佈局產業鏈上游　增產品競爭力｜聶振邦

2022年新冠疫情影響反覆，實行相應防疫及社交距離措施令消費品及零售業經營環境備受考驗，全年社會消費品零售總額下降0.2%，其中12月更見下降1.8%，倘於如此艱難的時期，仍能交出令市場驚喜業績，足見具備良好基本條件，配合內地今年1及2月合計零售總額增長3.5%，以及3月的更增長達10.6%，零售行業的發展前景自然更值得看好；當中，中國最大的水果零售經營商百果園集團（2411）正是如此，該集團於今年1月16日才上市，不足三個月交出首份全年業績，單就收入而言，於2021和2022年同見增長。

收入和毛利同創新高

2022年，收入113.12億元（人民幣，下同），增長9.94%，高於三年複合增長率8.01%，在去年嚴峻經營環境增長仍見提速實屬難得。除了收入，毛利亦同創新高，去年約13.14億元，增長13.65%，增速高於收入的，證明集團控制產品成本得宜。毛利率自2021年起提升至雙位數字，於2022年為新高的11.62%，較2021年的提升0.38個百分點。可見公司管理層持續追求進步，擴大競爭優勢，於今年營商環境回暖可望優勢進一步擴大。

中國共23個省、4個直轄市，5個自治區；而截至2022年底，百果園集團線下門店網絡共有5,650家門店，覆蓋中國22個省及直轄市的140多座城市，可見集團業務仍有拓展空間。此外，門店數去年增長7.64%，而2019和2020年增長均為雙位數字，筆者預期今年門店增長回復至不少於一成水平，配合上述毛利率優勢，集團收入和盈利均可憧憬再創新高。

會員超過七千四百萬

百果園擁有中國最大的貼近社區、在線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為顧客提供高度便利的消費體驗。截至去年底，所有分銷渠道的會員人數累計超過7,400萬名，付費會員人數超過96.7萬名，及使用微信小程序的用戶數累計達5,400萬人次。

滿足碎片化消費潮流

於線下門店數目預期繼續增加之外，集團也在繼續探索線上機會，通過手機APP、微信小程序、電子商務及社交商務平台的店面，以及第三方外賣平台的店面，為消費者提供方便與多元化的線上購物選擇。截至去年底，有約1,060萬名微信粉絲、180萬名抖音粉絲及336,000名微博粉絲；並進行推動有趣互動的產品推廣和會員活動，實時與超過1,290萬名微信社群粉絲進行互動和溝通；另於抖音平台進行直播帶貨的觀看人次達到7,500萬，自營和指定達人短視頻曝光量更累計達1.6億，對於滿足日益碎片化的消費行為需求尤其有效。

上述管理層追求進步不僅體現於擴大國內競爭優勢，同樣見於成為全球第一大果業公司的願景。筆者對集團不斷加大在水果種植端的佈局感到樂觀，於其2022年報的「行業及業務展望」顯示，集團將於2023年將繼續加強其農業科技相關服務，滲透供應鏈、孵化更多自有品牌產品。持續佈局產業鏈上游，絕對可強化集團優質產品的核心競爭優勢；另可留意現價亦處於吸引水平。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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