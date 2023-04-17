疫後復常配合聚焦亞洲　保誠業績憧憬可迎豐收｜聶振邦

疫後全球經濟慢慢復常，相信原本經濟仍在起飛的亞洲會領先，而保誠（2378）多年來積極發展亞洲區內業務，料可受惠。事實上，在近年來市場波動環境下，保誠分紅保單仍持續為客戶帶來穩定且具吸引力的長線回報，可見其經營穩健，已具備長線投資價值。

分紅有調節機制 保持經營穩健

回顧2022年，全球投資市場中幾乎所有資產的表現均未如理想。在波動的經濟環境下，保誠啟動了其分紅保單的緩和機制。雖然公佈的保單價值普遍較前一年預期及去年實際價值稍為下降，但由於公司持續優化投資策略，加上對利息趨勢等市場指標展望正面，中長線預期保單價值會再次上升。同時因應利率上漲，部分分紅產品之新生意說明摘要當中的中長線預期保單價值亦有所增加。一直以來，保誠均透過穩健的分紅業務基金架構及管理，定期檢視投資策略及考量投資前景等有關因素，更每年調整保單的預期價值（或在市場波動下，作出週期以外的適時調整），這都是穩健而合理的安排，且行之有效。

亞洲及非洲擁近二千萬客戶

筆者認為正是保誠堅守為客戶提供保障及守護財富的宗旨，令集團保持增長動力，尤其是在亞洲，業務已遍佈中國、印尼、馬來西亞和新加坡等地。集團分別於2019和2021年將M&G plc和Jackson Financial Inc.分拆後，便聚焦於亞洲及非洲的業務發展，非洲的新業務利潤業績貢獻已於2021年開始入賬，可見疫情無礙管理層拓展業務，致力為股東爭取長遠經濟成果的決心。現時，集團為亞洲及非洲約1,900萬名客戶提供人壽及健康保險以及資產管理產品。

憑藉多年積累的優良基本因素條件，保誠去年業績表現展現非凡韌性。2022年以長期投資回報為基礎的整體經調整經營溢利約33.75億美元，較2021年約31.17億元增長8%，其中，保險及資產管理業務的經營溢利增加6%，中央開支則減少26%，反映利率成本下降。此外，集團自2018年起的整體經調整經營溢利已連續5年保持增長。相信優良基本因素條件，將繼續為股東帶來資本增值效益。

留存率逾九成七 客戶滿意度高

截至2022年12月底，集團壽險客戶群總數按年增5.6%至1,830萬，可見集團多元化的分銷渠道，能將與客戶的互動轉化為銷售額，充份體現業務網絡及品牌的實力與質素。此外，根據監管機構就2022年提供的最新統計數據，香港疫情一度嚴峻令保險業競爭格外激烈，集團於香港的市場份額仍見擴張，整體增至7.4%。客戶的忠誠度也見穩定地保持高水平，留存率超過97%，間接反映客戶對集團提供的產品及服務質素充滿信心。

在經調整經營溢利之中，香港及中國業務貢獻分別約10.36億美元及3.68億美元，合共佔比約40%，證明集團業務聚焦亞洲絕非口號，而是擁有數據支持。雖然中國業務貢獻遠低於香港，但相信主要由於去年首三季內地的嚴格疫情管制措施所致，但仍按年增長12%；如今內地復常進程良好，可望今年迎來爆發性增長。

踏入2023年，保誠的資產負債表穩健且資本狀況強勁，能應對未來宏觀經濟及通脹風險的不確定性因素。另於今年首兩個月，集團銷售額按年增長情況頗為理想，特別在香港及內地擁有穩固的地位。股價表現方面，雖然前兩個月跟隨大市月走弱，但於95至100元之間已見支持。如希望分享集團今年受益於中港復常迎來的經濟成果，此範圍屬不俗的進場時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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