公式表達簡單卻意賅　道出動量指標分析呢類股份屬強項｜聶振邦

上回已跟大家分享了動量指標（Momentum，MTM）背後的理念，今次會探討MTM的公式表述，以及開始談論該指標的應用。公式非常簡單，先選好觀察的日數範圍，然後將當日的收市價減去觀察期起點的收市價，以市場上常用的9天觀察期為例，就是當日的收市價，減去9個交易日前的收市價。筆者以2022年5月6日為例，而9個交易日前則是同年4月22日，將兩者的收市價相減，數值便是5月6日的MTM所得結果。

留心由2022年4月22日至5月6日是橫跨10個交易日，因此若以另一常見週期為14天作解說，表示實際觀察範圍橫跨15個交易日。至於當以n作為觀察日數的代入，公式如下：

MTM = C – Cn

C：當日的收市價

Cn：n個交易日之前的收市價

股價表現如何納入公式

上述公式可見只有兩個變量，並且都是收市價，意味著日內波幅未有納入在該指標的考慮範圍之內。究其原因該指標是用於評估股價趨勢是否經已完成，若是大波幅的情況延續至收市，會納入MTM的計算之中，代表股價趨勢有成形跡象。反之，日內波幅雖大；但最終收市價回歸至與上個交易日收市價相若水平，證明股價趨勢未有出現，因此MTM視作毋須理會。另外，MTM是在衡量股價走勢的「動量」情況，上回指出與移動速度為正向關係，取決於股價單邊走向的動力，自然令人聯想到與成交量有關。

當股價趨勢形成後，配合成交量高企，或處於續增狀態，證明動力充裕，可理解為現時股價趨勢會維持一段時間。而成交量分佈傾向在臨近尾市時較集中，反映收市價產生普遍時間有成交量配合，故此MTM的公式僅涉及收市價為變量，背後已包含了對成交量變化的因素考量。當然，日內波幅較大或成交量較分散為某股份的常態，MTM對其分析參考性會銳減，故此若見某股份的日內高位或低位，經常較收市位相距超過2% (不仔細計算百分比亦可，肉眼觀察為陰陽燭常見上影線或下影線)；或是日均成交金額未能處於100萬港元或以上，MTM傾向不適用。

俄鋁案例進場時點解說

回看上述公式，實際運算現用俄鋁（0486）作解說，參數設置是9天為例，若觀察當日為2022年5月6日，9個交易日前便是4月22日。由4月22日至5月6日，收市價波幅介乎3.56至3.96元；而期內最低價及最高價產生的波幅，則為3.51至4.05元，與收市價波幅相若。至於期內成交額介乎約344萬至1,507萬元，均不少於100萬元。證明此股是日內波幅較小，以及成交量較集中的股份，適用於以MTM作分析。俄鋁於5月6日和4月22日的收市價分別是3.56和3.96元，相減後所得為 -0.40，這就是俄鋁於5月6日相應MTM值。

按上述運算方法，俄鋁於2022年4月22日至5月6日的MTM值相應為 -0.49、-0.77、-0.47、-0.57、-0.60、-0.73、-0.35、-0.44、-0.30和 -0.40，期內10個交易日均出現負數，反映股價處於弱勢。而由4月25日（期內第二個交易日） 的 -0.77開始，數值漸見回升，反映股價下行動力在減少，可理解為跌勢將要結束。參考於5月4至6日，收市價分別為3.61、3.64和3.56元，最大差距少於十個價位，由此推斷若多看兩至三個交易日，收市價波幅仍見在十個價位之內，便證明「博撈底」的風險不大。

有關MTM的其他應用方法，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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