動量指標九十載效用優秀　以物理學將原理娓娓道來｜聶振邦

本周開始，進入另一以股價為參數的動力指標的討論，參考之前三個技術指標隨機指標 （KDJ）、威廉指標（W%R）和動向指標（DMI）的發文講解次數，預算今次的動量指標 （Momentum，MTM），也會是五至六篇，即我們有一個多月的日子會探討這個指標。早於1935年蓋特雷（H. M. Gartley）的著作《股票市場的獲利》（Profits in the Stock Market）首次提出，意味著至今以近九十年歷史。

分析升跌速率的技術指標

就著該指標的英文名稱為Momentum，於物理領域中的動力學範疇經常出現，指向物件移動的勢態，與物件的質量（mass）和速率（velocity）均為正向關係。若將momentum的觀念用在股市之上，則指向股指或股價移動的勢態，故此動量指標（MTM） 是一種分析升跌速率的技術指標，也可跟在動力學中的名稱相同，稱為「動能」，較適用於分析短期或中期的價格走勢。於物理學上提出一種稱為「恆速原理」現象，當物件的移動最終會出現慣性，保持恆常速率（constant velocity），就算是物件靜止時，也可視為處於恆速態勢，只是速率為「零」而已。

關注股指或股價恆速狀態

上述的「速率」可理解為我們經常接解到的「速度」，差別在於「速率」除了帶出快與慢的觀念，亦包括了方向性，所以「速率」就是帶有方向性的速度表達。論到「恆速」，若物件於一種方向移動的速度具有慣性的特質，那麼當套用到股市上，就是在說明股指或股價於同一方向（上升或下跌）移動時，會保持「恆速」狀態移動，意味著當價格形成「恆速」後，於單一方向會移動一段時間，所以動量指標是在分析股指或股價會否出現「單邊市」的行情，或是給予投資者確認「單邊市」經已出現。

股市上關於質量如何理解

除了速率，動量（momentum）也受「質量」影響，指向物移的輕重，會令動量產生變化，越重的物件，在恆速狀態產生的動量越大。套用到股市上，「質量」可理解為一隻股份規模的大小，可以指向其資產規模，或是市值規模。理應兩種規模為正向關係，但應留意卻非必然的，股份本身資產規模平平，可以因市場視為對其重大利好消息出現令股價大升，市值規模會見暴漲；或是股份本身資產規模具不俗的實力，卻因管理層行事低調鮮有對公眾披露業務發展動向而被市場忽略，令市值規模停滯不前，甚至在遇上跌市時，市值規模見顯著萎縮亦比比皆是。

簡單分野可用市值為50億港元為界，此乃入選港股通的最低市場門檻，少於此值視為難以透過動量指標（MTM）分析股價走勢。而在此門檻之上，撇除資產規模和市值規模大相逕庭的特殊情況，普遍來說兩者傾向為正向關係，故此市值越大的股份，我們視為很大程度會跟資產具不俗實力所匹配，由此推斷「動量」會見越大，表示當股價的單邊行情出現後，較難在短時間見走勢出現逆轉。至於MTM的公式表述，以及該指標如何應用，於未來數周繼續與大家分享。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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