善解動量指標（MTM）值正負變化　捕捉轉角入市好機會｜聶振邦

上回文末分享的俄鋁（0486）案例，當時表示參考於2022年5月4至6日，收市價分別為3.61、3.64和3.56元，最大差距少於10個價位，由此推斷若多看兩至三個交易日，收市價波幅仍見在10個價位之內，便證明「博撈底」的風險不大。而緊接三個交易日（5月10至12日）的收市價為3.43、3.49和3.36元，相對5月5日收報3.64元，差距21、15和28個價位，均已超出10個價位的標準，反映合適的進場時機仍未出現。

MTM之避險應用參考

至於透過我們最近兩周探討的動量指標（Momentum，MTM）作觀察，前文列出2022年4月22日至5月6日的MTM值（參數設置為9天）分別是為 -0.49、-0.77、-0.47、-0.57、-0.60、-0.73、-0.35、-0.44、-0.30和 -0.40，期內10個交易日均出現負數，反映股價處於弱勢。而由4月25日（期內第二個交易日）的 -0.77開始，數值漸見回升，反映股價下行動力在減少，可理解為跌勢將要結束。緊接於5月10至12日的MTM值則是 -0.35、-0.34和 -0.41，較5月5日的 -0.30為低，若隱看到下行動力又有增加跡象，與上述合適的進場時機仍未出現的結論吻合，可見仔細追踪MTM值的變化，能發揮避險作用。

MTM值之正及負數解讀

今次繼談MTM的其他用法，留意該指標有別於早前已探討的RSI、STC、KDJ之中的K線和D線，以及W%R這些技術指標，波幅範圍存在上限值和下限值；但MTM卻沒有界限，不過卻有相同之處，都存在中軸，為「零」值，於中軸之上的MTM值為正數，反映股價上揚時的動力，數值越大，代表動力越強，預示現時升勢可持續；於中軸之下的MTM值為負數，反映股價下跌時的動力，數值越小，代表動力越強，預示現時跌勢可持續。故此，於上述的俄鋁案例，在2022年5月12日錄得數值為 -0.41，於5月5至12日之間五個交易日的最低值，初步反映跌勢會持續。

MTM應用要配合股價走勢

於2022年5月5日此股收報3.64元，較於2021年1月29日至2022年3月2日最低收報3.47元 （正是見於3月2日），高出4.9%，理應進場風險不大。但隨著5月10日收報3.43元，低於上述的3.47元，跌破逾十四個月的前低收市位，所以倘若於5月6日開報3.64元已進場，便應有所戒心。於5月12日收報3.36元，即短短三個交易日已有兩日收低於3.47元，謹慎者已應考慮止蝕離場。至於進取者，參考3月3日低見3.23元，為2020年11月18日低位，倘若2022年5月見失守，意味著創逾一年半新低，屆時除非見MTM值在減少，否則亦應考慮止蝕離場。

論到對中軸的應用，若見MTM值由負轉正，就是向上跨越中軸，視為進場訊號經已出現。俄鋁曾於2022年2月9日和3月15日MTM值由負轉正，並見數值持續擴大，相對由1月26日的-1.45增至2月9日的+0.92；以及由3月2日的-5.53增至3月15日的+0.36。若於2月9日和3月15日分別收報7.66和3.83元進場，其後高位見於2月17日的9.2元和3月24日的5.24元，持股六個交易日和七個交易日，賬面回報率為20.10%和36.81%；同期恒指則升0.13%和20.73%，可見當時大幅跑贏大市，證明MTM的中軸應用具高參考性。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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