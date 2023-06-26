俄羅斯兵變｜分析師指若事態惡化　資金將泊入美元及美債等避風港

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團於上周六發動兵變，事件卻於短時間落幕。由於事件發展期間正值環球股市休市期間，所以市場並無將此因素反映。外資分析員預期，由於投資者觀望事態發展，不排除部份資金將泊入美國債券﹑美元及大宗商品等「避風港」。



據外電報道目前投資者正關注事件對美國國債等避險資產潛在影響，及對大宗商品價格的影響，因為俄羅斯是重要的能源及糧食供應商。

澳洲聯邦銀行策略師Joe Capurso指出是次兵變發生及結束時，皆處於股市休市期間，所以市場未有即時反應。可是問題或未完全解決，若事態有新動態或出玩惡化，有利美元及日圓走勢。

若不確定性升溫或觸發美債搶購

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg指出，若俄國高層領導力仍存有不確定性，投資者可能轉向一些避險資產。LPL全球策略師Quinsy Krosby表示市場人士通常不會對在上現，名存在不確定事件作很好回應。若不確定性升溫，將觸發搶購美國國債；黃金亦會獲追捧，在類近情況下日圓通常上揚。

Monex駐華盛頓的交易主管Juan Perez預料匯率對俄國動盪作出反應。縱使市場混亂助美元及日圓回升，投永資者會對是否持有中國資產持有攻謹慎態度。若俄羅斯在今年下半年從烏克蘭撤出以保護祖國，屆時投資者或轉投歐元懷抱。