瓦格納兵變削弱普京掌控權　外媒分析：地位落至20多年低點

俄羅斯兵變危機雖然很快平息，但分析認為，這次兵變顯示總統普京地位受到侵蝕，他目前對權力的掌控，是在位20多年來最弱的。



《紐約時報》分析說，領導兵變的僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin），數月來一直針對烏克蘭戰爭的管理問題，對俄國防部高層提出質疑，美國官員曾對於普京為何會容忍如此公開的異議感到不解，猜測他是否為了自身的政治目的而鼓勵普里戈任這麼做。

但到了周六（6月24日），白宮和國家安全機構都認為，普里戈任對普京造成重大傷害。普里戈任發動兵變後，駁斥普京發動戰爭的全部理由，即這次入侵是俄羅斯為應對烏克蘭和北約威脅的正當反應。

俄羅斯市民「歡送」瓦格納傭兵。

此外，普京在兵變後將局勢比作1917年，末代沙皇政府在失利的戰爭中垮台，這種比較加深人們對普京失去對國家控制權的印象。普京威脅要鎮壓普里戈任數小時後，就與他達成協議，強化了一個事實：他不再是俄羅斯境內唯一對使用武力掌握控制權的人。

華盛頓歐洲政策分析中心主席波利亞科娃（Alina Polyakova）說：「有一點非常清楚：普京看起來非常弱。」但她也說，普京政府垮台會帶來危險，美國及其盟國「應重點支持烏克蘭，同時為所有可能出現的情況擬定計劃，包括普京政權垮台，以及被一個會更加殘酷對待烏克蘭戰爭和不剋制的極右派所取代 」。

分析：普京低估普里戈任 就像之前低估澤連斯基

俄羅斯獨立政治分析員卡拉切夫（Konstantin Kalachev）告訴法新社，這場兵變削弱普京的地位。「普京低估了普里戈任，就像他之前低估了（烏克蘭總統）澤連斯基一樣。他本可以打電話給普里戈任來阻止這一切，但他沒有。」

卡拉切夫也指出，瓦格納部隊撤離羅斯托夫時，平民為他們鼓掌，俄領導人應該對此感到擔憂。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。（Reuters）

促成莫斯科與普里戈任和解的是被普京視為次要夥伴的白羅斯總統盧卡申科，華盛頓智庫戰爭研究所認為，這令普京難堪。「盧卡申科促成的是短期解決方案，而不是長期方案；普里戈任叛變暴露了克里姆林宮和俄國防部存在嚴重弱點。」

兵變的後果給拜登總統和美國政策制定者帶來機遇和危險。就在烏軍發起期待已久的反攻之際，俄方的內亂可能導致俄軍作戰失敗，但普京如果感到脆弱，他的不可預測和擁有核武器，令華盛頓官員感到緊張。

前五角大樓官員法卡斯說：「對美國有利的是，俄羅斯人的注意力會分散，這將削弱他們在烏克蘭的軍事行動，並使他們不太可能繼續在敘利亞等地煽風點火。」

美國官員尤其關注俄羅斯的核武庫，但一名高級政府官員說，政府沒有發現俄武器的部署發生任何變化，也沒有改變美國的核態勢。

美擔心俄惡質軍事派系獲得動用核武決策權

路透社指出，美國官員現在擔心的情況可能是，如果普里戈任兵變再次引發俄羅斯內部對發動烏克蘭戰爭的分歧，惡質且不受管束的軍事派系，極可能因此獲得動用某些核武器的決策能力。

前中央情報局高級官員霍夫曼說，美國及其盟國會很想知道，任何接手的新政權會如何使用這些武器。「這是向西方勒索任何你想要的東西的能力。它們可能不會遵循普京的同樣規則。」他指出，普京雖然對西方支持烏克蘭而發出核威脅，但他沒有付諸行動。