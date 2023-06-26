俄羅斯兵變｜驚魂24小時勸退瓦格納　曾經誤判的普京如何止戰？

當地時間6月24日深夜，逼近莫斯科的瓦格納集團（Wagner Group）忽然同意撤軍，驚魂24小時的俄羅斯兵變終告落幕。

據俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調解努力至關重要，普京（Vladimir Putin）亦對此高度讚賞；至於為何是盧卡申科出面，佩斯科夫如此解釋：「盧卡申科個人認識普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）已經有很長時間了，大約20年，這是他的個人提議，並與普京總統進行了協調。」

而觀察雙方協商條件，內容大體如下：第一，瓦格納部隊停止進軍莫斯科，並且撤離頓河畔的羅斯托夫地區，返回營地；第二，針對普里戈任的刑事立案將被撤銷，其將離開俄羅斯並前往白羅斯；第三，未參加叛亂的瓦格納人員將與俄國防部簽署服役合同，其餘瓦格納人員也不會被追責；第四，關於俄羅斯國防部的改組和人事變動，不在此次協議的討論範圍內，換言之，普京無意更動防長紹伊古（Sergei Shoigu）與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）之位。

綜上所述，化解兵變的關鍵，乃是俄羅斯政府與瓦格納的條件交換，前者承諾普里戈任與瓦格納人員的人身安全、刑事豁免，來換取大規模流血衝突、兩敗俱傷的消於無形，同時最大程度穩定軍心與烏克蘭前線。而雖說盧卡申科被描繪為重要調解人，但從政治現實來看，真正拍板與決策的，還是身為衝突當事方的俄羅斯總統普京。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊撤離羅斯批夫州的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（Reuters）

衝突的出現與激化

回顧衝突24小時進程，普京與普里戈任似乎都出現一定程度誤判，導致了彼此的騎虎難下，並讓衝突最終演變為總統宣告瓦格納叛國、瓦格納向北進軍的「膽小鬼遊戲」（the game of chicken），尤其在瓦格納已逼近莫斯科不到200公里時，不少輿論都擔憂血洗首都的慘劇即將上演，緊張情緒堪比2022年俄羅斯發起「特別軍事行動」當天。

首先是普京政府，其在兵變之後有過兩次誤判。根據以報道俄羅斯聞名的獨立媒體Meduza披露，兩名接近克里姆林宮的消息人士指出，6月23日普里戈任宣布「將與國防部開始武裝衝突」時，總統辦公廳還心存僥倖，認為普里戈任可能只是故技重施，想虛張聲勢、討價還價，故沒有認真對待，也未嚴令軍方警戒備戰，一直到瓦格納在6月24日凌晨進入羅斯托夫後，總統辦公廳才意識到普里戈任「可能是來真的」。此為普京在兵變中的第一次誤判。

消息人士再指出，羅斯托夫出事後，普京原本希望「或多或少和平解決」這一局面，故6月24日清晨時，總統辦公廳內政團隊領導人基里延科（Sergey Kiriyenko）的親信亞歷山大·哈里切夫（Alexander Kharichev）、內政部門負責人安德列·亞林（Andrey Yarin）還致電俄羅斯各地行政長官和體制內政治精英，要其「溫和地評論，不要繼續討論普里戈任」。但在這一動作過後一個半小時，情勢陡然升溫，俄羅斯高層忽通知各地行政長官和政治精英，普里戈任已被定調為「叛徒」，隨後普京在莫斯科時間上午10點發表電視講話，指責普里戈任「叛國」。

據Meduza的消息人士表示，在這一個半小時內，俄羅斯高級官員曾與普里戈任進行了非公開對話，「但對談顯然沒有正面成果」；此外克里姆林宮相信，國防軍和安全部隊將能阻止瓦格納推進，故後者不會真敢「殺進莫斯科」。兩重脈絡交織下，普京似乎開始認為，只要自己態度夠強硬，瓦格納便會知難而退、甚至就地潰散投誠，故其最終選擇加碼，直接公開定調瓦格納「叛國」，同時要求所有瓦格納人員放下武器。此為普京在兵變中的第二次誤判。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

但普里戈任也非料事如神。回顧此次瓦格納兵變的背景，其與俄羅斯正規軍長期不合、被國防部逼簽合同皆是關鍵。普里戈任雖曾寄望普京出手相助，讓自己保有對瓦格納的領導權，結果卻是功敗垂成，並被下了「7月1日前簽署合同」的最後通牒。如此發展，終讓不甘放手的普里戈任鋌而走險，在6月23日以「兵諫」的豪賭，押寶普京會在自己與國防部的衝突中調整立場，迫使國防部收回成命、放過瓦格納。而從後續發展來看，普里戈任的如意算盤沒有完全撥響。

如前所述，普京起初並未認真看待普里戈任的威脅，又在事態升溫後定調瓦格納「叛國」，可謂是在昭告天下：自己只接受瓦格納與普里戈任投降這一結局，而不準備讓步，更遑論要懲處防長紹伊古與總參謀長格拉西莫夫。

誠然，普里戈任既要起事，就不可能毫無準備，也不會沒有預料到普京翻臉這一發展，只是這顯然不是其所設想的最可能結局，否則就不會在控制羅斯托夫地區後，還與國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov）在南部軍區總部進行一段時間的談判。由普里戈任的行動軌跡來看，其很大程度是在等待克里姆林宮的回應，再決定下一步如何進行，即便俄羅斯檢察機構已對其進行刑事立案，其依舊想等普京的「一錘定音」。最後在莫斯科時間早上10點，其等到了普京的「叛國」定調，且俄方也接管了瓦格納總部，普里戈任發現自己後路已斷，終於兵行險招、一路北上，以再加碼回應普京的加碼。

情勢發展至此，「膽小鬼遊戲」正式成形：普京一副「絕不妥協」的硬漢姿態，普里戈任則上演「敵人就在本能寺」的末日狂飆。兩人打死不退，面對危機到數勇往直前。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

普京的得失盤算

但就在瓦格納逼近莫斯科時，情況忽然有了轉機：在白羅斯斡旋下，普里戈任同意讓瓦格納返回駐地，自己則將前往白羅斯。這一動作，看似發生在普里戈任與盧卡申科間，其實本質還是普京與普里戈任的對壘結果：普里戈任自知無法再逞匹夫之勇，畢竟時間拉長對自己不利；普京則在顧全戰場大局、實現收編瓦格納目標的考量下，付出聲譽成本以化解危機，再借「白羅斯斡旋」之說，來彌補自己的政治失分。

從普京的立場出發，其之所以擺出硬漢姿態，倚仗的是兩大關鍵判斷：第一，瓦格納在聽到自己被定調「叛國」後，將開始大規模投降與潰散；第二，如果瓦格納執迷不悟，俄軍與安全部隊還是有能力殲滅瓦格納，避免其真的殺入莫斯科。

但從後續發展來看，普京的盤算顯然沒能實現。在聽到自己被控「叛國」後，普里戈任不僅沒有放下武器，還憤而率軍北上，普京的第一判斷就此落空，只能開始期待沿途武裝干涉。但從瓦格納一路急行來看，俄軍似乎沒有進行大規模鎮壓，在俄軍高層並未出現分裂的情況下，這一現象或可以有兩個解釋：一，俄軍低估瓦格納的此行人數與火力，在瓦格納接續摧毀空中目標、擊斃飛行員後，其體認到各區的分散部隊難以進行有效干涉，只能在保存實力的考量下果斷放棄，畢竟俄軍主力仍在烏克蘭戰場，且若強與瓦格納交戰，一旦被各個擊破繳獲軍備，等於是在協助武裝瓦格納；二，有大量基層士兵集體抗命、拒絕向瓦格納開火，其原因可能是不想白白送死，或是對瓦格納抱以同情。

俄羅斯內亂峰迴路轉，率兵迫近莫斯科的瓦格納集團領袖普里戈任接受白羅斯調停後，他在6月24日晚上乘車離開羅斯托夫的俄軍基地。（Reuters）

無論如何，在瓦格納迫近的現實下，普京再怎麼硬漢，都已經不能不考量談判解方。因為如果拒絕談判，莫斯科就可能爆發激烈武裝衝突，情勢或將走向三種結果：普里戈任被捕或身亡，普京不敵攻勢出逃至另一城市繼續抵抗，普京投降或身亡。而不論是哪一種結果，其實際成本都遠高於普京「放棄當硬漢」的政治失分，還會讓俄烏前線的不確定性大幅上升，權衡之下，普京當然要選擇談判交涉。此外或許可以大膽推論，談判也可能早在瓦格納開上沃羅涅日市（Voronezh）外的M4高速公路後，便已開始，而若真是如此，這或許能在一定程度上解釋，為何瓦格納在M4路段後便未遇有力鎮壓。

至於瓦格納是否接受普京條件，關鍵也是其對自身處境的衡量。平心而論，瓦格納雖是勁旅，卻不可能單槍匹馬對抗大量俄羅斯正規軍，即便普里戈任真有顛覆普京之心，其也必須仰仗兩個特殊條件：遠在烏克蘭的俄軍主力救援不及、境內俄軍大規模加入瓦格納，如此一來才有成事可能；否則一旦莫斯科守軍浴血頑抗、誓死捍衛總統，待到大軍回防時，情況將對瓦格納極度不利。

而從事態發展來看，烏軍的反攻氛圍確實有助拖住俄軍，但普里戈任還缺少最重要一塊拼圖：境內俄軍的大規模譁變。普里戈任曾在行動當中宣稱，「我們的戰略儲備是整個軍隊與國家」，並呼籲所有不滿紹伊古、格拉西莫夫的士兵一起「清君側」，但結果證明普里戈任不過是自說自話，瓦格納雖未遭遇強力鎮壓，卻也沒有吸引到基層士兵投誠，更遑論引發俄軍高層分裂。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊撤離羅斯批夫州的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（Reuters）

故對比「膽小鬼遊戲」的兩方，只要衝突時間一拉長，瓦格納的劣勢清晰可見，但普京顯然也不想冒動搖前線的風險，雙方這才找到妥協基礎，也才有白羅斯的斡旋空間。而從目前公布的條件來看，普里戈任似乎選擇了流放白羅斯，並由盧卡申科庇護其人身安全；瓦格納雖未被全數強制編入國防部，而是可採自願形式與國防部簽署合同，但在普里戈任已經遠去的現實下，被國防部收編恐怕只是早晚問題；而被普里戈任重砲抨擊數月的紹伊古、格拉西莫夫，其地位則似乎未受影響。

簡言之，普里戈任依舊保不住自己對瓦格納的控制權，但至少獲得了刑事豁免與人身安全，只是其作為普京盟友的身分不再，過往權勢也一去不復返。至於普京的未來，顯然更是各方關注的焦點。平心而論，普京確實在應對瓦格納兵變上犯下幾個政治錯誤，並在善後的過程中付出了威望與聲譽的代價；但就事件本身來說，這已是相對低成本的代價，且過程中從國家杜馬、軍方、情報體系到外交部門，都對普京表達了支持，是為挫敗兵變的重要關鍵。最後普京既保住收編瓦格納的軍事議程，也維繫了紹伊古與格拉西莫夫的角色，更移除了普里戈任這顆不定時炸彈，並非毫無收穫。

當然，出現兵變、暫時放棄「當硬漢」都會對普京的聲望造成打擊，但瓦格納畢竟不是正規軍，普京此次既保住正規軍高層，又繼續推進收編瓦格納的議程，已是最大程度進行止損；且普里戈任的衝撞還意外證明克里姆林宮對「普京核心」的擁護，並非如西方長期高唱的「普京即將垮台」。故要以此衝突推斷普京未來必然勢弱，甚至預測俄羅斯未來會叛亂頻生、分裂得一發不可收拾，似乎都為時尚早。