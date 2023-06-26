俄杜馬國防委員會主席：取締瓦格納「是向北約和烏克蘭送大禮」

俄羅斯6月23日發生「瓦格納兵變」事件，僅過了一天（6月24日），這場「叛亂」被戲劇化地平息。

當地時間6月25日，俄羅斯國家杜馬（議會下院）國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）接受俄羅斯商業日報（Vedomosti）採訪時表示，俄羅斯需要一部用於規範私營軍事公司活動的法律，國家杜馬正在研究是否可能在不久的將來起草相關法案並使之通過。

卡爾塔波洛夫表示，瓦格納集團的未來命運尚未確定，但沒有必要取締瓦格納，否則這將會給北約和烏克蘭「送上大禮」。他指出，各方認可瓦格納是俄羅斯最有戰鬥力的武裝力量，但所有問題都是由其領導層挑起，因此有必要更換其領導層，而該集團的士兵「並沒有做錯任何事」，「他們只是聽從了上級的命令」。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。（Reuters）

據報導，卡爾塔波洛夫指出，整個俄國家杜馬，特別是國防委員會，正繼續就國家武裝結構的所有方面開展工作，私營軍事公司就是其中一個組成部分。

卡爾塔波洛夫強調，到目前為止，瓦格納集團的命運還不確定。「我們必須先解決這個問題，以後會發生什麼事？剩下哪些單位？留下哪些？以後叫什麼名字？他們將服從於誰？」他說，除了在特別行動前線，在其他地方也還有很多瓦格納的人員。

當被問及瓦格納集團是否可以被取締時，卡爾塔波洛夫說：「為什麼要取締它？畢竟，這裡的所有問題都是由瓦格納的負責人挑起的。」他表示，瓦格納是目前俄羅斯最有戰鬥力的武裝力量，這一點得到了包括俄武裝部隊代表在內的所有人認可。

抓住他們，解除他們的武裝並取締他們——你無法想像對北約和烏克蘭而言，還會有什麼（比這）更好的禮物了。沒有必要這樣做。

卡爾塔波洛夫認為，目前，俄羅斯國防部和總參謀部需要考慮的是，如何在用於和平目的的前提之下最大限度地挖掘瓦格納的潛力，「可能有必要更換其領導層」。

對於前往俄羅斯頓河畔羅斯托夫參與叛亂活動的瓦格納武裝人員，卡爾塔波洛夫表示，這些人「沒有做錯任何事」，「他們只是聽從了上級的命令」。

「他們沒有冒犯任何人，也沒有破壞任何東西。無論是羅斯托夫居民、南部軍區軍事人員還是執法機構，沒有人對他們提出任何指控。那麼，他們的問題是什麼呢？」卡爾塔波洛夫表示，對於沒有任何問題的瓦格納人員，如果他們願意，可以與國防部簽訂服役合同。

在卡爾塔波洛夫作出這一發言後，《華爾街日報》認為他向瓦格納方面釋放出了“和解的聲音”，而美國有線電視新聞網（CNN）則指出，他的這段發言與俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫當地時間6月24日的發言相呼應。

24日當天，佩斯科夫介紹了為解決「瓦格納事件」而達成的協議內容，其中包括：最初就拒絕參與叛亂的瓦格納部隊官兵將與俄國防部簽署服役合同，而針對其他瓦格納人員，鑑於他們在俄烏衝突前線的付出，沒有人會受到追責。

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