政府指加股票印花稅不影響股市交投　會透過措施推動市場多元發展

政府於2021年8月起上調股票交易印花稅率至0.13%，有論者認為政府調高股票印花稅率，是港股交投日趨淡靜的原因之一。財經事務及庫務局許正宇今日（5日）以書面回覆議員提問時指出，股票交易未有受到上調股票印花稅影響。



許正宇指出過去幾年，在2019冠狀病毒病疫情及經濟下行的影響下，政府需推出逆周期措施支援市民和企業，公共財政面對相當壓力，因此有需要採取措施控制政府開支及增加政府收入。在充分考慮對證券市場和國際競爭力的可能影響後，2021至22年度《財政預算案》建議調整股票交易印花稅稅率，由買賣雙方分別繳納每宗交易金額0.1%，提高至現時的0.13%。有關條例草案經立法會通過後於2021年8月生效。

他指出在實施新股票交易印花稅稅率後的首數月（即2021年8月至12月），香港股市的日均成交仍較2020年同期多近2%。2022年12月港股反彈，日均成交亦同步增加，較2021年同月上升15%。2022年全年的日均成交額約1,250億元，今年首季日均成交額約1,280億元，雖與2021年的高峰有所差距，但與實施新股票交易印花稅稅率之前一年（即2020年）的1,295億元日均成交額相若。此外，作為反映股票交投和流通性的其中一項指標，量度一定時間內市場中股票轉手買賣頻率的整體「周轉率」（亦稱「換手率」），由2020年的0.22%上升至2022年的0.27%，顯示交易活動並未受股票交易印花稅稅率上調所影響。因此政府認為股市整體成交額受股價下跌的影響較大，而有關價格變動則較多為外圍因素轉變所導致。

根據過往的經驗，下調股票交易印花稅稅率未必能夠刺激市場交易額。例如政府曾由1998年至2001年3次下調有關稅率，但日均成交額卻由1997年約143億元下降至2002年的60億元。另一方面，若按2022至23年度股票交易印花稅實際收入作出估算，調低股票交易印花稅稅率至0.1%或「零」，將令政府減少分別約123億元或531億元的財政收入，佔該年度總體收入約2%或9%。

推多項措施提升市場交投及競爭力

為提升股票市場的交投和競爭力，政府聯同金融監管機構和港交所（0388）持續推動市場的創新和發展。已實施的措施包括容許擁有不同投票權架構的新經濟企業和未有收入或盈利的生物科技公司在港上市；利便大中華和海外公司在港作第二上市和雙重主要上市；修改法例豁免有關交易所買賣基金交易和雙櫃台莊家交易的股票交易印花稅；擴大股票市場互聯互通等。在各方努力下，今年首5個月已有28家公司新上市，較去年同期上升33%。港交所亦剛於今年3月實施特專科技公司上市制度，進一步拓寬發行人上市渠道；並正構思改革GEM以為相關企業提供更有效的融資平台。

他指出政府會繼續一如以往個別和整體審視政府的各項收入情況，通盤考慮各項因素，以決定是否需要調整，並透過針對性的政策措施，推動市場多元有序發展，鞏固香港國際金融中心的地位。