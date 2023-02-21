財政預算案｜學者倡增股票印花稅　業界呻「點滴」利潤變無利可圖

新一份《財政預算案》將於明日（22日）發佈，市場關注是否會調整股票印花稅，有學者認為增加印花稅對港人屬於「無痛稅」。



但亦有業內人士「大呻」交易成本上升，原本「一點一滴的利潤」變成「無利可圖」，更直言港股成交額減少，政府因小失大；又指各地政策皆以「做大個餅」為目的，理應下調印花稅。



港府為增加庫房收入，兩年前在2021/22年度的《財政預算案》中建議上調股票印花稅稅率，由0.1%升至0.13%。但隨著港股交投量減少，政府的如意算盤難打響，截至2022年底，財政年度首9個月股票成交額較上年度同期跌兩成，直接影響印花稅收。

不過，恒指去年全年大跌15%，是過去11年以來最差，故港股成交額下跌的元兇，是市況轉差還是增加股票印花稅仍難說清。

莊太量認為，政府上調股票印花稅，對港人而言屬於「無痛稅」。（資料圖片）

莊太量：增加印花稅對港人屬於「無痛稅」

新一年度《財政預算案》將於明日（22日）發佈，有學者建議增加股票印花稅，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受訪問時表示，政府上調股票印花稅，並無令股市交投大減，加上港股大部分交易都是由海外投資者進行，只影響到短炒投資者或海外基金公司，對港人而言屬於「無痛稅」。

他認為，投資者著重交易收益多於稅款，宜將印花稅上調至0.15%，可額外為庫房貢獻逾70億元。同時呼籲執政者不要按自己喜好加稅，如「不喜歡人賭錢就加博彩稅」，因有外圍賭局存在，加稅率未必等於加稅收，重申千萬不要以個人意志去「欺凌」一少撮人。

譚朗蔚指出增股票印花稅打擊本地專業投資者。（資料圖片）

譚朗蔚：港股成交額減少 政府因小失大

富昌證券聯席董事譚朗蔚則持相反建議，他認為增股票印花稅打擊本地專業投資者，無論是證券行經紀還是普通炒家，均是靠買賣股票、期指、「爬格仔」賺錢，貢獻市場每日穩定的交易量，但股票印花稅增加令到港股交易成本上升，形容原本「一點一滴的利潤」變成「無利可圖」。

譚朗蔚又指，不少證券行經紀在去年熊市中轉行，無疑跌市是最大誘因，但港股交易成本上升亦是元兇之一。他建議，政府應在新一年度《財政預算案》中下調股票印花稅，否則香港國際金融中心的地位亦大受影響，更直言為了增加庫房收入而增印花稅，導致港股成交額減少，是背道而馳、因小失大的做法。

林子傑表示，港股交易成本上升，策略選擇減少。（資料圖片）

林子傑︰交易成本上升 策略選擇減少

馬山資本董事總經理林子傑表示，作為業界十分支持減股票印花稅。他稱，加了股票印花稅，交易成本上升，影響股市流通量，令買賣價差進一步擴闊，機構投資者一些交易策略選擇因而減少，「好似大中華區策略，香港交易成本較高，﹙基金﹚反而走咗美國及其他交易所做，件事本身是本末倒置」。

林子傑以港股期權為例，由於股票流通量下降，相關引伸波幅下跌，有些策略香港較美國「無咁抵做」。

他補充，各地政策皆以「做大個餅」為目的，「趨勢都是減低交易成本，希望吸量，政府﹙加稅﹚為增加收入，量多咗，稅收未必少。」