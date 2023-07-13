國泰換機票｜里賞航班活動今午12時起開始　4.5萬張機票可兌換

愈接近暑假，想外出旅遊的意欲更強烈，目光自然不然落入與旅遊相關的資訊。國泰航空（0293）今日（13日）中午12時起啟動首輪里數換機票「國泰航空里賞航班」活動，當中包括東京﹑首爾及高雄等17個航點；次輪活動由7月28日中午12時開始，並會增加曼谷﹑名古屋﹑大阪及台北等4個航點。



「國泰航空里賞航班」會分2階段進行，提供不同航點機位，開放逾4.5萬個機位，兌換指定航班上可預訂的經濟及特選經濟客艙，以里數兌換「標準獎勵」。

須注意是國泰官網上顯示，兌換機位的系統將於今早11時30分至59分之間暫停運作。

「國泰航空里賞航班」首階段活動今日中午12時起開啟。（資料圖片）

活動首階段日期為7月13日中午12時至8月11日下午6時，旅遊日期為今年8月28日至9月23日。可兌換航點分別為宿霧﹑成都﹑重慶﹑福岡﹑河內﹑胡志明市﹑高雄﹑吉隆坡﹑馬尼拉﹑檳城﹑布吉（普吉島）﹑青島﹑札幌﹑首爾﹑東京（成田）﹑廈門及鄭州。

活動第二階段日期為7月28日中午12時至8月11日下午6時，旅遊日期為今年8月28日至9月23日。可兌換航點除卻首階段的17個航點外，亦加入名古屋﹑大阪﹑台北及曼谷4個新航點。