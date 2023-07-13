存保會冀2025落實保障額80萬元建議　銀行業界初步反應正面

存保會提出優化現有存保計劃，包括將保障額由現時的50萬元提升至80萬元。主席劉燕卿表示，目標2025年落實諮詢文件內的政策建議，由目前起計算約三年，因需時收集公眾及持份者意見，並需要通過立法程序。她強調，是次檢討自2021年展開，非因早前歐美銀行倒閉事件觸發，80萬保障額的建議為考慮通脹因素，整體存款額的增加，以及符合相關國際指引引。



在現時50萬港元的保障額下，約2,040萬名存戶獲全額保障，佔存戶總數的89%。如將保障額提高至80萬港元，獲全額保障的存戶數字將增加約83萬至2,123萬，佔存戶總數的92%。而受保障存款總額亦會由約26,000億港元增加26%至約33,000億港元，佔銀行體系總存款的25%。

存保會總裁何漢傑表示，將存款保彈額增至80萬元，是考慮相關成本及效益平衡。（廖雁雄攝）

銀行年度供款增至7.34億元

由於是次建議提升保障額，銀行業界需要承擔相關保險成本的增加，年度供款估算需增1.53億元至7.34億元。存保會總裁何漢傑表示，80萬元保障額制定有考慮相關成本及效益平衡，能提升存戶對整體銀行體系信心，銀行初步反應正面，相信會支持建議。

對於是次上調存保額涉及的成本轉嫁，會否需要存戶承擔，何漢傑表示這會視乎個別銀行商業模式，銀行一般不會直接反映相關成本，不過也要考慮銀行間存在競爭去爭取客戶，包括在產品定價方面。

至於不受保產品方面，因結構性產品類似投資產品，佔整體存款比率也非常低，同時5年期存款產品，存保會均不建議納入存保機制，相信不會對市民及銀行帶來太大影響。另外，虛擬貨幣屬於投資工具，也不受保。

存保會主席劉燕卿料新存保金額將於2025年實施。（廖雁雄攝）

縮短發放存款保障冒時間至5日

存保計劃最初出台時，僅保障存戶存款減去貸款的淨額，由於需時計算，需要長達42日才能發放保障。其後已進行優化，保障不必減去貸款額，令發放時間縮短至7日，目前透過轉數快等電子渠道，可進一步縮短至5日。

對於建議存戶在每家銀行分別享有80萬元保障額，是否鼓勵存戶將存款分開不同銀行存放，何漢傑表示，這屬於個人選擇，存戶可視乎個人需求及看法而決定，但提醒需要考慮相關時間成本。

存保會一般每隔5年對現有存保機制作出檢討，當中也會因應國際標準轉變等情況，而做出額外檢討。