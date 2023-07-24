OneDegree目標明年底實現盈利  今年第四季試推醫療保險

本港虛擬保險One Degree上半年保費收入按年增59%，母公司One Degree Group近期完成5,500萬美元B輪融資，副行政總裁周美華表示，母公司目標於2024年底實現盈利，One Degree下半年會推出新產品類別擴闊客戶層，包括第四季試行銷售與保柏合作的個人醫療產品，並將受市場歡迎的家電維修保險由家居保險獨立分拆銷售，預計下半年保費收入按年增幅可高於上半年。



同時，會以科技自動化工作流程提升營運效率，以達至集團盈利目標。目前寵物保險業務賠付率已有明顯改善，主要受惠於續保比例及新單數目上升，令成本得以分攤。另外，會提升低賠償率產品，包括火險。

截至今年7月20日，One Degree 保費收入已達去年全年80%，周美華表示，預計至下月底，保費收入將達去年全年總和。下半年並會推廣現有的寵物保險業務。

上半年寵物保險佔新增保單銷售的73%，期內該業務的保費收入按年增長57%，當中49%選用保障最足的尊寵計劃，23%投保人為家中多於一隻寵物投保，有客戶同時持有15份保單。該公司近期並推出全港首個龜鳥保險。

家居保險方面，上半年保費收入按年增6.3倍，主要受家電維修附加保障業務帶動。而火險保費收入按年也有89%增長，投保額按年增近1倍。