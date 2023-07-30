積金局聊天機械人阿積　與主席劉麥嘉軒互動回顧工作成果｜溫多娜

聊天機械人的應用日益普及，各界均可看到聯天機械人的蹤影。積金局亦透過聯天機械人—積金大使「阿積」與主席劉麥嘉軒，以及行政總監鄭恩賜的互動及拍下短片，以輕鬆手法及淺白明易的數字，介紹局方在過去一年於保障成員﹑建構積金易平台及持入者溝通等方面工作。



「阿積」於短片內現象於積金局於觀塘新辦事處，簡述強積金制度的主要數字。目前強積金制度總資產1.1萬億元，當中8成投資於股票基金及混合資產基金。同時指出強積金成立23年來，此兩類基金分別累積升幅為140%及125%。

劉麥嘉軒又指出過去一年，積金局主動巡查900多間公司，發出30多萬張付款通知書，幫助近10萬名打工他女成功追討合共1.45億元拖欠供款。

鄭恩賜於短片分享了積金易平台最新發展，指出從明年起強積金帳戶將陸續轉移至積金易平台，並於2025年完成所有帳戶轉移，屆時強積金將會成為世界最早有中央電子平台的私營退休金制度之一。

若想知「阿積」如何與劉麥嘉軒及鄭恩賜互動？可以點擊短片，或掃二維碼。當然亦可以透過掃二維碼以閱讀積金局2022至23年財政年度年報。