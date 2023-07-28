Castelo Concepts曾欠700萬強積金　積金局︰140人再被拖3期供款

本地餐廳集團Castelo Concepts於本周四（27日）突然宣布旗下9間餐廳即日停業。積金局今（28日）表示，該集團曾屢次拖欠強積金，自2018年12月開始，已成功為約370名受影響僱員，追回總數約700萬的欠款及附加費。而據最新資料顯示，截至今年6月份，該集團並未為約140名員工，繳交今年4月至6月共3期強積金供款，當局將向向清盤人遞交債權證明表，若收到拖欠的款項，會存入受影響僱員的帳戶。



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積金局2018年12月開始追欠交強積金

積金局表示，十分關注Castelo Concepts Group結業事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，又指積金局成員保障及服務部，專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的投訴，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局指，餐廳集團Castelo Concepts Group旗下有多間食肆，分別以不同店舖名稱及商業登記營運，包括Jaspa's、K Town Bar and Grill、Little Lucie's Hong Kong、Pepperonis、Piccolos、St. Barts、Jaspa's restaurant、Ollies等。

積金局根據其記錄指，該餐飲集團均有屢次拖欠強積金供款的情況，在當局積極主動介入 及調查下，自2018年12月的供款期開始，已成功為Castelo Concepts Group約370名受影響僱員，追回總數約700萬的欠款及附加費。有關欠款已由受託人直接存入該批僱員的強積金帳戶。

積金局指，Castelo Concepts Group有屢次拖欠強積金供款的情況。（資料圖片）

4月至6月強積金供款要待清盤人分派

積金局又指，根據最新資料顯示，截至今年6月份（供款日為今年7月10日），Castelo Concepts Group並未為約140名員工，繳交今年4月至6月共3期強積金供款。惟鑑於債權人自動清盤程序已開始，積金局會代受影響僱員，向清盤人遞交債權證明表，如其後收到 清盤人分派的款項，當局會轉交予強積金受託人，並存入該批僱員的強積金帳戶。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員，包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員，登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。

積金局呼籲，如懷疑僱主未安排參加計劃，或是有拖欠供款的情況，可致電熱線（2918 01012）或電郵至（mpfa@mpfa.org.hk）聯絡當局。