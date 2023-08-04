香港航空第二輪派機票｜8月7日10時起派9800張　7航點包括名古屋

【香港航空送$0機票/香港航空行李/香港航空免費機票】香港的航空公司接連推出贈送機票活動，進一步激發市民想飛的欲望。香港航空Hong Kong Airlines第2輪搶機票活動將於下周一（7日）上午10時開始，以先到先得形式，合共派發7個航點的9,800張機票。公司指出屆時會開放活動頁面，當中會提供包括目的地﹑規則及如何參與等資訊。



提供名古屋等7個航點來回機票

今次可供旅客「搶」的目的有7個，分別為曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。旅遊日期為今年9月1日至明年3月24日。在個別日子將不會提供機票，如在今年9月27日至10月4日，將不會提供往來名古屋﹑曼谷及首爾的機票。在明年2月7日至14日，則不會提供名古屋﹑首爾﹑曼谷﹑三亞﹑北京大興﹑杭州及南京的機票。同時指出逗留期限須介乎2至7日之間。

香港航空指出，由於機票數量會因應每個航點供求情況而不同，請依據系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃淡季出發。

公司亦表示，機票以先到先得形式送出，當中已包20kg寄艙行李，惟不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。於活動當日會於FB專頁更新各目的地機票的派發概況。

香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 網頁同時亦指出參與者須留意8件事，包括活動開如時間﹑目的地，以及所有稅項及附加費，須網上即時付款。同時亦溫馨提示參加者，等候期間不要更新瀏覽器。

香港航空免費機票安排

早前公司指出在7月至8月期間，將會分三個階段送出 25,000+張 $0*票價來回機票，由香港出發去逾20個熱門航點，包括內地及日韓泰等旅遊熱點。

公司指出，第一次搶飛活動會喺7月24日開始，若想知每一個階段送出哪個航點機票，可留意公司Facebook同官方網站喇：bit.ly/3DoNMds

香港航空免費機票條款

公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出。不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。