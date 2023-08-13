碧桂園11隻境內債周一起停牌　擬舉行債券持有人會議

碧桂園（2007）旗下碧桂園地產集在周六（12日）晚間發表公告，宣布旗下一批境內公司債券，自周一（14日）開市起停牌，復牌時間另行確定。 公告表示，因近期擬就公司債券兌付安排事項，召開債券持有人會議，根據深圳證券交易所相關規定，經公司申請，有關債券將於周一開市起停牌。



據內媒《每日經濟新聞》報道，根據公開數據測算，這幾隻債券總額超過160億元（人民幣，下同）。

公告指出將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益，後續將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，保障未來長遠發展；控股公司已成立由董事會主席擔任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。

傳券商承銷團隊傳研究碧桂園到期債選項

據內地媒體報道，碧桂園方面向記者表示，因近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據相關規定，集團將11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。

另據《彭博》報道，有內地券商已向部份碧桂園債券持有人表示，其債券承銷團隊已參與研究應對碧桂園境內到期債券的選項，包括將部分快要到期的票據展期。

另一方面，碧桂園於上周四（10日）發布內部消息公告，預期截至2023年6月30日止半年度之淨虧損介乎約450億元-550億元。預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。