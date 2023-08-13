碧桂園11隻境內公司債券周一起停牌　內媒：規模逾160億元人民幣

據深交所、上交所8月12日晚間公告，內地房企碧桂園地產集團有限公司8月12日晚間發布債券公告，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，根據深圳證券交易所相關規定，經公司申請，11隻境內公司債券自8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。



據內媒《每日經濟新聞》報道，根據公開數據測算，這幾隻債券總額超過160億元（人民幣，下同）。



碧桂園稱，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。控股公司成立了由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。

此前的8月10日，碧桂園發布內部消息公告，預期截至2023年6月30日止半年度之淨虧損介乎約450億元-550億元。預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

8月11日，碧桂園董事會主席楊惠妍聯合總裁莫斌，在碧桂園官微刊發《管理層致歉：化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》表示，「8月10日公司發布了盈利警告和內幕消息公告，受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。在此，我們謹代表公司管理層向大家表示誠摯的歉意！」

在上星期五（8日）的香港股市，碧桂園（02007.HK）股價一度急挫14%。碧桂園今年以來已下跌63%，是恆生指數中表現最差的股票。