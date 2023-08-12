碧桂園陷財務危機　學者籲助第一大房企免倒下：攸關數千萬人就業

房地產開發商碧桂園近期陷入財務危機，引發市場憂慮。知名經濟學家任澤平周五（11日）公開呼籲幫助碧桂園，守住金融風險與民生底線。一旦第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心，攸關數千萬人就業。



周五晚，碧桂園於官方微博發布「碧桂園管理層致歉：化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園」一文，提到受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。信中也強調，公司將採取更有力、有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序展開，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利。

對於碧桂園危機，任澤平在個人微博發布文章，建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，認為這不僅是幫這些民營房企最後的堡壘，不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要。若第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，攸關數千萬人就業，且龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，是不可承受之重。

任澤平公開呼籲幫助碧桂園。（資料圖片）

他同時指出，隨著積極訊號的釋放，房地產市場可望實現軟著陸，市場信心可望逐步恢復，為經濟復甦、就業改善和金融風險化解貢獻力量，「黎明就在前方，優質民營房企不要倒在黎明前」。

他又分析，這一輪房地產調控起始於2020年8月，「三道紅線」（扣除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於1）標準發布後，藉由降低銷售資產規模和財務經營槓桿，碧桂園從2020年的踩一條紅線到2022年底一條都沒踩，達到監管標準，龍湖等更被列為「三好生」。一旦符合監管要求的優質民營房企轟然倒下，就說明連優質的民營房企都扛不住。

他進一步指出，若要走出困境，優質民營房企一方面要靠自身開源節流、債務重組、保交樓、積極自救，堅決不能躺平。另一方面要靠以三支箭（信貸、債券、股權融資）為代表的政策支持。而最為根本的，就是要恢復市場信心。