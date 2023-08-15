夜市經濟｜黃傑龍憂適得其反　稱「恒指重上三萬點　生意自然好」

本港疫後經濟復甦不似預期，財政司司長陳茂波昨日前稱短期內會與業界合力把香港夜市「搞活搞旺」。稻苗學會榮譽會長、敘福樓主席及行政總裁黃傑龍擔心分薄人流，對食肆租户不公平，強調「切勿藥石亂投」，應改善整體經濟。



黃傑龍在社交平台上表示，疫情後餐飲業夜市相對淡靜，生意不足，加上人手短缺，一些食肆或零售商無奈選擇提早關門，以減少損失。 但現時香港經濟問題核心在於整體消費市道疲，問題不是單單出現在夜市。

他又指，近年香港常住人口有所下跌，內地城市在店鋪租金、工資水平等各方面相對香港有明顯優勢，配合港元強勢引致的貨幣差，香港的本地消費力無可避免流向了深圳。

黃傑龍擔心分薄人流，對食肆租户不公平。（梁鵬威攝)

黃傑龍強調「切勿藥石亂投」，指出最近內地很多城市盛行地攤經濟、夜市經濟，但內地失業率非常高企，所以政府需要製造就業機會，而香港情況剛剛相反。如果人為地將消費推向晚上更夜的時段，恐分薄人流，對食肆租户不公平，「正常七點左右的晚市就會少咗生意，又或者如果政府刻意地扶持大笪地式夜市，對於租戶就會不公平，到頭來夜市好旺，反而附近的食肆執笠？ 」

他建議政府推動本地表演文化，市民免費入場，較推動街頭小食夜市更能協助整體經濟及消費市道。 真正的消費復甦需要改善整體經濟，笑稱「恒生指數從上30,000點，飲食業生意自然好」。