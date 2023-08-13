陳茂波倡「搞活搞旺」夜市　學者憂無成本效益　餐飲業嘆更大競爭

本港疫後經濟復甦不似預期，財政司司長陳茂波今日（13日）明言，要短期內把香港的夜市「搞活搞旺」。香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波坦言，對於香港經濟感到悲觀，並指本港飲食、住宿均昂貴，內地旅客寧願早點回深圳解決晚餐而不過夜；對於餐廳而言，亦看不出參與夜市的成本效益，強調夜市必須要有地道特色，但香港享譽國際的「大排檔」已陸續消失。



香港餐飲聯業協會會長黃家和亦直言搞市集「唔work（可行）」，只會令目前已經生意不好的食肆面臨更大競爭力，認為政府應舉辦可以全民各區參與的活動，帶動消費氣氛。



▼港人北上消費▼



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中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，如果香港要搞夜市，深水埗桂林街、褔華街一帶最為適合，該處晚上10時之後仍很興旺，但所造成的噪音及環境問題，仍會惹來爭議：「財爺就搞一樣嘢，但係政府各樣部門，佢有佢嘅執法行動㗎，咁變咗就係幫倒忙……本來係一啲可以帶動經濟嘅嘢，可能變咗一啲執法行動。」他舉例指，北角街市的「東寶小館」以前很受遊客追捧，亦因為食環署的執法行動而結業。

此外，政府於80年代開始不再發放「大排檔」牌照，持牌人親屬亦失去牌照的繼承權。李兆波表示，位於深水埗的「愛文生」在疫情之前有很多旅客慕名而來，為的是觀看廚師烹調豉椒炒蜆，店內火光紅紅的畫面是他們眼中的香港特色，但「愛文生」亦因為沒有繼承人而消失。

▼2022年9月2日 北角東寶小館「醉」後一夜▼



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「我覺得就冇用嘅……除非你攞返啲地道嘢出嚟。」他又提及，香港酒店住宿費用高昂，有些內地旅客來港多數選擇不過夜，甚至由於香港食飯貴，選擇回深圳吃晚餐。李兆波坦言，香港要搞旺夜市需要類似「東寶小館」及「愛文生」的港式食肆，其他新店不是不可以，而是需要時間建立名聲，又強調夜市的「內容」很重要，需含本土特色，並且震驚國際。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

李兆波指出，大家更為關心「大排檔」的出現影響樓價，多過它們來的經濟效益，認為若要搞夜市，政府可考慮設立補償方案，相信阻力會較少，並且「放生」深水埗、大角咀一帶的「大排檔」，政府部門亦需要互相協調。

黃家和：食肆晚市生意跌三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，本港食肆晚市生意下跌了三成，對於很多餐飲店而言是很大壓力，設立夜市則會令其他食肆面臨更大競爭。他以政府之前舉行的「開心香港」美食市集為例，規模很小未能引起連鎖反應，不會令人意欲於各區參與，形容這些市集是為了追求關鍵績效指標（KPI）及「交功課」而做，但不是以目標為本：「咁就死火，做又做咗出嚟喎，但成效究竟係點，大家有目共睹。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和指，目前本地「死氣沉沉」，最怕是港人前往內地消費成為常態。他建議政府舉行全民均可參與的活動，才可帶動內地及海外遊客一起加入，以往的旺角行人專用區則是一例；如果要舉行市集，則應全香港一同舉行，形成不一樣的氣氛，「你如果剩係觀塘做一個，係荃灣又做一個，係沙田又做一個，咁細規模嘅，人哋都冇興趣啦。」