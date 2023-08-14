夜市經濟｜邵家輝：增電影午夜場引人出街　李梓敬倡修訂臨時食牌

本港經濟復甦未如理想，鬧市入夜後水盡鵝飛，港府急出招救亡，財政司司長陳茂波昨日（13日）表示將聯同業界搞旺香港夜市。一向提倡發展「夜市經濟」的批發及零售界立法會議員邵家輝，除建議政府在市區設「朝行晚拆」的夜市外，亦可延長娛樂場所和公營機構服務時間，重推戲院「午夜場」吸引市民出街消費。



李梓敬建議應因香港氣氛，鼓勵商場延長營業時間，在室內舉辦夜市及邀請表演者Busking（街頭表演），不過他促請政府為臨時食物牌照「折牆鬆綁」，放寬可以烹飪的食物種類。



邵家輝倡參考曼谷、台灣設夜市

一向提倡發展「夜市經濟」的邵家輝表示，香港的日間經濟活動發展成熟，現時需着重將消費延續至晚上。他建議政府參考泰國曼谷、台灣等的夜間市集，除尋找合適位置設夜市梗檔外，亦可在市區「朝行晚拆」，即早上供日間攤販售賣日常用品，晚上改由夜市攤販售賣特式食品、文創產品等，政府在凌晨再派人進行清潔，確保不造成衞生問題，減少對鄰近居民的影響。

他又建議政府延長政府公共服務時間，同時鼓勵大型商場推遲關門時間，重推戲院「午夜場」，吸引更多市民晚上外出消費：「之前政府搞『全港戲院日』，劃一票價30元，幾受歡迎，點解唔喺午夜時間再搞？（戲院）唔需要太多人手，又可以吸引到人出街。」除此之外，他建議政府延長運輸服務優惠，降低市民深夜通勤成本，的士、小巴等商用車可免費使用三條海底隧道。

邵家輝倡參考泰國曼谷或台灣設立夜市。（資料圖片）

建議音量合理即可叫賣 不必一刀切

不過邵家輝留意到，政府擬修訂《噪音管制條例》，禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲器進行叫賣，叫賣內容為吸引他人注意貨物、商品或生意，他認為這與政府發展夜市經濟的目標背道而馳，反問「政府想香港熱哄哄，定係『靜英英』？」

他解釋，以往年宵市集不乏大學生攤檔使用揚聲器進行叫賣，加上部份食肆在店舖外或會放置電視供食客排隊等候期間消遣之用，認為只要音量合理，未有對鄰近居民造成影響即可，強調發展夜市經濟離不開現場的熱鬧氣氛。

李梓敬認為可鼓勵商場延長營業時間舉辦夜間市集。（資料圖片/廖雁雄攝）

李梓敬：鼓勵商場延長營業時間辦夜市

新民黨旅遊促進發言人，公民力量立法會議員李梓敬認為，夜市經濟要配合香港氣候，建議政府鼓勵各區的商場延長營業時間舉辦夜間市集、Busking（街頭表演）等。

不過臨時食物牌照只可翻熱及烹煮預制食物，在商場內辦夜間市集、賣熟食似乎難度大增。李梓敬指，現時煮食用具的安全性提高不少，但安全牌照未有與時並進，建議政府檢視食物牌照申請要求，放寬臨時食物牌照可烹任的食物種類和限制。

另外，李梓敬認為，為配合「夜經濟」，即將來臨的中秋晚會以至年底聖誕、新年節慶及年宵市場，應該加長至最少3個星期或1個月，為社區營造節慶氣氛，而年底的年宵乾貨市場，應該緊接工展會之後盡快舉行，配合除夕新年消費旺季。