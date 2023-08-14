搞活夜市｜販商會倡尖東變熟食檔美食區：幾十年未見油尖旺咁冷清

香港夜冷清，財政司司長陳茂波昨（13日）稱短期內會與業界合力把香港夜市「搞活搞旺」。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮表示，現時廟街生意只有疫情前一半，不少夜市商販只是「吊住鹽水」，形容「油尖旺幾十年夜晚都未見過條街咁冷清」，更指與珠海夏灣夜市有雲泥之別。



他建議政府應開拓思維，一方面提供出夜街的誘因，例如津貼夜晚場電影減價；另一方面可在尖東海旁等辦夜市，如晚上9點後可容許100檔熟食擺檔，配合衞生措施等，相信對夜市有很大幫助。



▼港人北上消費▼



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曾任廟街販商主席的陳錦榮表示，市面復常後，廟街人流雖較疫情時多，但比起疫情前仍然冷清，生意不見增加，只有疫情前的一半，認為市民購買力未復蘇，「夜市只係吊緊鹽水、捱住先」，冀政府可推出政策協助。

廟街。（資料圖片）

他更指，以往油尖旺一帶是香港夜市集中地，但現時已今非昔比，「油尖旺幾十年夜晚都未見過條街咁冷清，一到11點幾鐘就已見到冇乜人行，覺得……嘩真係好似變咗。」他更指曾到訪珠海廈門夜市，當地夜市十分成功，不少朋友慕名而去。

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮。（資料圖片）

不過，陳錦榮認為政府有心推行夜市比坐以待斃好，並指政府應開拓思維特事特辦，例如提供誘因吸引市民出夜街，「好似戲院日頭睇要80蚊，夜晚津貼戲院可以30蚊睇戲，引人出街」，並建議推搭車優惠、針對夜消費的消費券等。

陳錦榮續稱，希望政府可有多項放寬措施，例如容許店舖在不阻街情況下，增設露天茶座；市民夜晚出外駕駛車到夜市時，可容許在街邊泊車等，改善營商環境。

（財政司司長網誌圖片）

問及是否需要18區均設夜市，陳認為不是每一區都屬旺區，一般集中在油尖旺、銅鑼灣及灣仔一帶，故相信成效不大，建議參考深圳珠海的成功例子。他認為，香港美食天堂仍有優勢，可在尖東海旁等辦夜市，如晚上9點後可容許100檔熟食擺檔，配合衞生措施等，相信對夜市有很大幫助。