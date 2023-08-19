快手與藥明兩案例　道出PVT值變化如可判斷交易切入｜聶振邦

今日起進入對價量趨勢指標（Price and Volume Trend，PVT）的應用討論，主要用法有三種，其一是參考PVT值所處位置，判斷是否出現買入或賣出訊號。至於餘下兩種應用，則在未來兩周再作探討。今次分享的應用方法，為三者中最易掌握的，就是在PVT值的正負交替狀態，視為交易訊號出現。當PVT值由下往上穿越0軸時，確認買入訊號出現。背後理念在於PVT值在增加，另外若見PVT值跨越0軸，意味著於公式：PVTn = [（Cn – Cn-1）/ Cn-1] x Vn + PVTn-1可見，PVTn-1會是負數，而PVTn就是正數。

關注PVT值由負轉正兩大意義

由負轉正的關鍵有二，其一是分析當日的收市價（Cn），遠高於上個交易日的收市價 （Cn-1）；其二是分析當日的成交量（Vn）亦見顯著增加。故此，上述買入訊號出現，是具備「價量齊升」形態支持。以快手─W（1024）為例，於2022年1月6和7日PVT值分別是 -56.267萬股和 +20.871萬股，由下而上跨越0軸。這兩天的收市價為67.95元和70.75元，升幅為4.12%，與上述關鍵一吻合。至於成交量約2,898萬和1,872萬股，減少35.4%，不乎合關鍵二，未見「價量齊升」形態，為何PVT值仍是由負轉正呢？

快手案例切入應用解說

究其原因，此股本身成交量基礎較大，普遍日子成交量逾千萬股，所以當股價見顯著上揚，也具備PVT值由負轉正的充裕條件。當然，成交量基礎僅百餘萬股的股份，必須見「價量齊升」，才會出現PVT值由下而上跨越0軸的買入訊號。回看快手，若於2022年1月7日收報70.75元進場，至2月17日高見99.4元，不足一個半月累升逾四成。留意自進場當日至上述高位，PVT值均為正數，證明期內股價一直保持強勢。參考1月7日和2月17日PVT值分別為 +20.871萬股和 +1,380.000萬股，PVT值顯著增加。

再看藥明生物參考案例

對於心水清的讀者，見了上述的買入訊號，理應也猜想出賣出訊號為何，正是當PVT值由上往下穿越0軸確認訊號出現。不過對於上述快手案例，因見PVT值已遠高於0，如此賣出操作自然並不適用；不過PVT指標當然有其他賣出訊號參考，未來兩周再作探討。至於今次談及的賣出訊號，留意普遍會伴隨「價跌量增」形態，可參考藥明生物（2269）案例，於2021年7月20和21日PVT值分別是 +114.600萬股和 -410.800萬股，由正轉負，確認賣出訊號出現。這兩天的收市價為138.00和131.80元，下跌4.49%；相對成交量約1,020萬和1.17億股，大增逾十倍，正是「價跌量增」形態出現。

結果自2021年7月21日收報131.8元計起，相對8月5日高見135.80元只差3.03%，幾乎無利可圖。股價則由那時開始見持續下行，至2022年3月15日低見40.30元，不足九個月累跌近七成，證明PVT指標發揮了有效的避險效用。參考2021年7月21日和2022年3月15日PVT值分別為 -410.800萬股和 -7,389.000萬股，PVT值顯著減少反映當時跌勢綿長，才疊增至負值擴大接近17倍的情況。而不論是快手或藥明生物的案例，均可見買入或賣出訊號出現，股價又見持續順勢而行一段日子後，相反的賣出或買入訊號之操作都不管用，必須參考PVT指標的其他買入或賣出訊號。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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