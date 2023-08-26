同程旅行佳績持續市場有驚喜　摩通、瑞信均看好股價破頂｜聶振邦

2023年對內地旅遊業意義重大，是疫後復常第一年，首季各項防疫及社交距離限制陸續解除，加上今年1月下旬有春節假期，為旅遊旺季，現為中國線上旅遊行業的創新者和市場領導者，致力為滿足用戶旅遊需求不斷努力的一站式平台的同程旅行（0780），首季收入和盈利取得佳績，收入創歷來同期新高，股東應佔溢利則為2019年以來同期最高。今年第二季中國旅遊市場需求再次顯著增加，並呈現逐季加速增長的態勢，當中有五一黃金周假期，全國旅遊熱潮進一步釋放，為旅遊業增添活力。

收入倍增盈利逾三億五

故此同程旅行於8月22日收市後公佈的中期業績，再為市場帶來驚喜，今年第二季收入和溢利分別約28.66億和3.56億元（人民幣‧下同），較2022年按年增長1.17倍，以及轉虧為盈，而兩項實際金額同創新高，帶動上半年收入和盈利亦屬新高，集團以實力證明業務發展已擺脫長逾三載的疫情負面影響。筆者留意集團為把握年初以來顯現的旅遊熱情，管理層以靈活應對及有效實施策略把握機遇。同程旅行擁有多項競爭優勢，包括強大的市場地位、多元化的流量來源，以及出色的創新能力等。

出色運營用戶數創新高

單看第二季，流量見顯著增長，月付費用戶及年付費用戶均創新高，為多元化的線上流量渠道及高效的用戶互動產生成果。平均月活躍用戶按年增加41.1%（首季為16.9%）；平均月付費用戶按年增加更達61.7%（首季為30.6%），付費率由首季的14.5%，增至第二季的15.1%，上述各項數據增速均見提升，截至2023年6月底。年付費用戶增至2.18億人，展現了集團於市場上出色的運營能力。上述佳績筆者認為與集團善用線上流動帶來的便利關係密切，於2023年第二季，同程旅行約80%的平均月活躍用戶來自微信小程序。

創意活動吸引年輕群體

集團亦致力於創新求變，體現於在年輕一代中建立有趣且具娛樂性的品牌形象，例如第二季與騰訊遊戲合作，將電競及遊戲納入用戶互動項目；另與騰訊音樂合作，贊助澳門的兩場大型音樂節，令同程旅行這品牌牌在年輕用戶中得到高度曝光；又與江西省的一處旅遊目的地合作，在該目的地共同舉辦音樂節。通過上述新穎的互動，集團們尋求與年輕用戶共同進一步探索旅遊體驗的更多可能性。筆者相信此等佈局可擴展集團客戶群，而年輕一代亦是高消費力群體，可望帶動集團收入和盈利保持穩定高速增長。

業績發佈後，翌日（8月23日）股價升逾7.2%，創今年3月23日（事隔五個月）以來最大單日升幅，明顯是市場對業績感滿意使然。從收入和盈利同創新高的角度來看，若此因素全然反映至股價上，理應也創新高。觀乎創史高位見於2021年5月的21.35元，而2023年8月23日則收報18.78元，證明仍有不少於一成的上升空間。另見8月24日摩通發研報，對同程旅行投資評級上調為「增持」，目標價亦由18元上調至22元；於瑞信的研報更上調至24.6元，證明市場看好集團股價破頂，成為散戶不俗的投資參考。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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