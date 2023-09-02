善解PVT值變化　圖利避險同樣出色｜聶振邦

今日繼續探討價量趨勢指標（Price and Volume Trend，PVT）的三種主要用法之二，上回已分享第一種用法，就是在PVT值的正負交替狀態，視為交易訊號出現。而第二種用法，見於當股價順勢而行一段日子後，PVT形態由走勢明確變成橫行，亦視為交易訊號出現。誠如前文指出，當PVT值增加之時，股價和成交量的技術走勢傾向會出現「價量齊升」形態，因此若見股價上揚，PVT值也在上揚是合理期望。然而，當價升而量無伴隨增加，PVT值就會趨向變化不大，形成橫行走勢，預示股價上升動力無以為繼，視為沽貨訊號出現。

參考PVT值變化留意成交量是否配合

以中國神華（1088）為例，於2022年3月15日收報18.54元，至3月29日收報25.55元，不足半個月累升近三成八。這兩天的PVT值分別約4,314萬和6,244萬股；而成交量若以升勢開端的3月16日約3,245萬股計起，至3月29日約7,360萬股，反映當時股價上揚配合「價量齊升」形態出現，所以PVT值顯著增加亦乎合預期。至於3月30日至4月25日，歷時近一個月，PVT值介乎約6,023萬至6,270萬股，與3月29日約6,244萬股相若，可見當時PVT指標於股價上揚不足半個月後，便一直在橫行，視為沽貨訊號出現。

從PVT值橫行區出現應靜候入市時機

由於PVT指標已橫行近一個月，證明有充裕的確認離場日子，期內股價高位為26.55元（僅見於2022年4月14日），較3月29日收報25.55元高出少於4%，事後可見當時止賺離場合宜。留意4月26和27日低見23.3元，5月10日更低見22.85元，較25.55元分別低8.81%和10.57%，反映4月中或之前離場，PVT指標的沽貨訊號成功為投資者鎖定回報率在三成以上。當然，若以6月9日高見27.65元與25.55元比較，少賺超過8.2%。但應留意上述PVT值的橫行區於4月25日已告結束，所以從4月26日至5月10日歷時約半個月，每個交易日低位均在25元以下，相對上述的27.65元，仍有充份低價進場機會，讓投資者繼早前賺逾三成後，又能再賺逾一成。

PVT值由減少轉為橫行進場訊號出現

現看相反情況，當股價下行一段日子後，見PVT值由減少轉為橫行，則視為進場訊號出現。普遍情況是股價下行時會見「價跌量增」，之後轉為「價跌量平」或「價跌量減」，所以PVT值就產生上述變化，預示股價下行動力顯著減少，跌勢於短期內結束機會大，故此適合投資者伺機吸納股份。例子參考中遠海控（1919），於2022年3月23日高見15.06元，至4月25日收報11.62元，約一個月累跌近兩成三。

這兩天的PVT值分別約2.18億和2.03億股，減少不足7%或會令人不以為然；但應留意3月31日約2.12億股，卻於翌日增至約2.19億股，較上述3月23日約2.18億股還要大，才令PVT值的下降速度減慢了。至於2022年4月26日至5月19日歷時超過三周，PVT值介乎約2.05億至2.07億股，與4月25日約2.03億股接近，證明當時PVT指標在橫行，配合之前股價跌勢超過一個月，推斷跌勢已近尾聲，開始可部署進場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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