黑雨水浸｜黃大仙北館地庫水浸　領展稱商戶須數日才恢復營業

從周四（7日）晚上香港暴雨連連，天文台更從當時11時05分至今日（8日）下午3時40分，發出黑色暴雨警告，期間香港多處地區發生水浸，黃大仙更是重災區。除卻主要幹道的龍翔道霎時成為「河道」外，黃大仙祠旁的黃大仙北館地庫，以及黃大仙港鐵站均受水淹之患。黃大仙北館地庫間多間商舖難免受影響。



負責管理黃大仙中心北館的領展（0823），其發言人指出領展十分關注豪雨對黃大仙中心北館造成的影響，會配合政府部門的行動，確保商戶和居民安全，而黃大仙中心北館地庫層出現水浸時，商場管理人員已即時聯絡地庫所有租戶，同時通知消防人員搜救，已確定沒有人失蹤或受傷，除「黃大仙中心北館地庫外，其他領展商戶提出索償，會將個案轉介至保險公司跟進」。

領展又指出，在積水被抽走後，領展及商戶將點算損失，預計該地庫樓層的商戶可能需要幾天時間才能恢復營業，對於受影響的商戶，領展會保持緊密溝通，協助善後，若有商戶提出索償，會將個案轉介至保險公司跟進。

領展指出據目測所見，商場內出現水浸主要由於大量雨水由高地向下湧入商場地庫所致。目前黃大仙中心北館地庫LG層正在封閉，其他樓層未受影響，商戶今日可自行決定是否開門營業。

領展又指出黃大仙中心地庫以上所有樓層均正常運作，商場的服務供應商以抽水車抽走地庫積水，並搶修必要設施。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼