黑雨水浸｜疫情延誤黃大仙翻新舊渠致成災　譚香文：今次瀨晒嘢

世紀黑雨下，全港多區水浸泛濫成災，其中黃大仙更是「重災區」，除了水淹龍翔道、港鐵站，連黃大仙中心地下的大堂、餐廳都被沒頂，嚴重程度可謂史無前例地誇張。黃大仙區議員譚香文向《香港01》表示，區內渠管老化已為人詬病多年，但因疫情影響拖慢更新工程進度，加上同區有多位區議員離任，已無法召開議會監察和跟進，她不諱言：「今次一有黑雨就瀨晒嘢！」



黃大仙區成黑雨水浸重災區，黃大仙中心對開一段龍翔道被水淹如澤國。(歐嘉樂攝)

黑雨成水災黑點 因渠管老化換唔切

黃大仙區議員譚香文指出，區內渠管老化問題已存在多年，導致渠道容易淤塞，當出現黑雨時，排水口無法及時疏導積水，加上黃大仙港鐵站處於低窪位置，首當其衝成為水浸「重災區」。她指，數年前已曾發生類似水淹黃大仙港鐵站事件，但當年水浸程度遠不及今次如此嚴重。

她又解釋，其實渠務署在過去數年已分批為區內的老化渠管進行翻新更換工程，但受新冠疫情影響曾被迫停工，至最近一年才恢復正常進行，導致更新工程進度緩慢，目前很多渠管仍是沿用了數十年的老舊喉管。

黃大仙啲渠係好多年前興建，而佢（渠務署）冇就住人口增加去改善啲排水，嗰啲渠係cater for（滿足）幾十年前，𠵱家係要更換、更新，但係更新唔切，喺呢次黑雨之中呢，就係瀨晒嘢囉！ 黃大仙區議員譚香文

譚香文續稱，她過去曾促請渠務署「快手啲」加快更換渠管工程，但因黃大仙區議會已有多位區議員離任，無法召開區議會去監察及跟進，希望盡快於下屆區議會能順利展開。但她預計短期內若再發生暴雨、甚至黑雨，有可能再出現嚴重水浸，她促請政府當局正視問題，切勿再讓市民受水災之苦。

黃大仙站外，有消防員用水泵加緊清理積水。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼

