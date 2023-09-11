黑雨水浸｜暴雨料致巨額索賠　保險業︰或較08年山竹30億元高

上周四（8日）晚上11時05分，天文台發出黑色暴雨信號，因大雨本港多區引發嚴重水浸，及水泥傾瀉，多個商場受到水淹問題困擾，街上及泊在地庫停車場的汽車，亦遭到水浸。隨後政府亦發出極端情況，港交所（0388）因此於周五（9日）全日停市。《彭博》預料今次世紀豪雨或導致1億元（美元‧下同）（約7.8億元）的損失。



據彭博資訊估計，這場自1884年以來最嚴重的暴雨，令本港損失逾1億元。索賠主要來自車輛及被淹沒的基礎設施。

而在2018年的颱風「山竹」及2017年的颱風「天鴿」，分別引發4.7億元（約36.85億港元）及1.4億元（約11億港元）索償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄今日（11日）在電台節目則預料，由今次暴雨引發保險索償額，較當年「山竹」的30億港元高，並相信明年會加保費。

他又指出若車主有購買「全保」綜合車輛保險，賠償範圍會包括水浸影響。可是若車主只購買第三者保險，只會賠償涉及人命傷亡的索償。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

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另一方面受到惡劣天氣影響，港股在9月上旬已2度全日停市。以今年首8個月日均成交額1,120億元計算，即9月上旬的2次停市已令本港股市失去2,240億元成交。目前港交所向買賣雙方徵收的交易徵費為0.00565%，即港交所失去逾2,500萬元收入。同時政府亦因為停市而無法收取股票交易印花稅。按現時各買賣雙方各自徵收交易額0.13%的印花稅計算，這2次停市讓政府失去5.82億元收入。