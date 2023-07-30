積金局年報｜討回1.45億拖欠供款　平均基金開支比率較2007年低

積金局今日（30日）發表《2022-23年報》，提到年內巡查929間僱用場所，就拖欠供款個案發出逾34.6萬份付款通知書，亦成功為逾9.6萬名僱員討回共1.45億元的拖欠供款。



年報也指，至今年3月底平均基金開支比率為1.33%，較2007年引入相關比率時的2.10%下跌，減幅為37%。而自強積金制度自2000年成立以來，扣除費用後、今年3月底的年率化淨內部回報率為2.7%，惟近兩個年度的年率化淨內部回報率均為負數，2021至22年度為-8.2%，而2022至23年度則為-5.9%。



積金局發表《2022-23年報》。（資料圖片）

積金局《2022-23年報》中提到，強積金總淨資產值為1.11萬億元，當中77%、即8,510億元屬淨供款，另外23%、2,580億元為淨投資回報。

據年報所述，積金局年內巡查929間僱用場所，就拖欠供款個案發出346,700份付款通知書，成功為96,600名僱員討回共1.45億元的拖欠供款。積金局也向違規僱主提出1,365宗民事申索，並發出268張刑事檢控傳票。

在2022至23年度，積金局也收到3,723宗涉及不同投訴對象的投訴，當中逾千宗屬建造業的投訴，涉飲食業、以及強積金受託人、服務提供者及中介人/職業退休計劃管理人的投訴均逾600宗。投訴事項則主要涉及僱主拖欠供款、沒有安排僱員參加強積金計劃等。

積金局年報指，自強積金制度自2000年成立以來，扣除費用後、今年3月底的年率化淨內部回報率為2.7%，高於同期1.8%的年率化通脹率。（資料圖片）

截至今年3月31日，1,090萬個強積金帳戶中，有290萬個帳戶據預設投資策略投資，總資產894.4億元。而可扣稅自願性供款帳戶則有68,000個，總供款額為85.9億元。

年報也提到至今年3月底平均基金開支比率為1.33%，較2007年引入相關比率時的2.10%下跌，減幅為37%。

年報也指，自強積金制度自2000年成立以來，扣除費用後、今年3月底的年率化淨內部回報率為2.7%，高於同期1.8%的年率化通脹率。惟近兩個年度的年率化淨內部回報率均為負數，2021至22年度為-8.2%，而2022至23年度則為-5.9%。