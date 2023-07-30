積金局稱去年為9.6萬名僱員追回1.45億供款　獲邀介紹積金易發展

積金局公布截至今年3月底止年度報告，指出總淨資產為1.11萬億元，當中淨供款額為8,510億元，餘額2,580億元為淨投資回報。當局又指出自願供款帳戶為6.8萬個，總供款85.9億元。



積金局主席劉麥嘉軒指出，積金局工作一向以民為本，以計劃成員利益為先。在制訂及實施政策時，最重要是考慮對計劃成員的影響。積金局積極回應市民對更佳退休保障訴求，持續推行改革，包括持續改進投資框架和降低收費水平，致力令積金制度更符合計劃成員期望，為他們帶來更合意的退休儲蓄成果。

積金局指出截至今年3月底，本港全數強積金帳戶為1,090萬個，當中290萬個帳戶為預設投資策略帳戶，總資產為894.4億元。

當局亦於該財政年度貿巡查929間僱用場所，就拖欠供款個案發出346,700份付款通知書，及成功為96,600名僱員討回1.45億元拖欠供款。

獲邀介紹積金易平台發展

積金局年報內亦介紹積金分平台項目進展。劉麥嘉軒指出，該綜合電子平台涵蓋強積金制度所有參與者及集合所有行政功能；又指出局方獲經合組織及國際退休金監管機構組織邀請，在會上分享積金易平台項目發展，促使當局更有決心，將積金易平台成為說好香港故事的成功篇章。

至於人手方面，截至今年3月底積金局及其全資附屬公司積金易平台共有567名員工，流失率為18.4%。

另 外，積金局今年以嶄新手法製作短片，由積金局網站的聊天機械人 – 積金大使「阿積」，與劉麥嘉軒，以及行政總監鄭恩賜互動，介紹局方過去一年在保障成員、構建積金易平台及持份者溝通等方面的工作。該短片連同《2022-23年報》，已上載至積金局網站。