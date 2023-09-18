美名緩Kim Kardashian曾被指涉非法兜售加密資產　遭SEC罰近千萬

加密貨幣等虛擬資產近年大行其道，不少網紅及名人亦有在社交媒體上談論。美國亦曾有名人因涉及非法兜售加密資產證券，最終遭到美國證交會（SEC）罰款126萬美元（約983萬元）。



SEC指出美國名緩兼網紅Kim Kardashian在未有披露可獲得宣傳費情況下，在社交媒體IG帖文中，提及加密貨幣EthereumMax（EMAX），並附上發行商網址，介紹如何購買該加密代幣。當時Kim Kardashian的IG擁有2.5億名追蹤者。據案情披露，Kim Kardashian為該加密資產發一個帖文，收款26萬美元。

Kim Kardashian涉及違反聯邦證券法的反兜售條文。其後她在沒有承認及否認的基礎上，與SEC達成和降5，同意支付126萬美元的罰款。其中100萬美元屬於罰款，26萬美元屬於推廣該帖文的報酬。同時她承諾未來3年不會推廣任何加密資產。

SEC主席根斯勒指出，Kim Kardashian的個案提醒其他名人及他人，法律要求他們向公眾披露他們促進該證券投資時，在何時及獲得多少報酬。同時亦提醒投資者，當發現名人及網紅代言投資產品，並不代表有關投資產品適合所有投資者；又鼓勵投資者作出決定時，考慮潛在投資風險及回報。

Kylie Jenner（右）與Kim Kardashian是超級名人。（Getty Images）

FCA於2018年已提醒投資者名人效應

此外英國金融行為監管局（FCA）在2018年時，已要求投資者警惕利用名人效應的加密貨幣騙局。FCA在一份聲明中指出，「消費者越來越多地受到與加密貨幣相關的投資騙局的攻擊。加密貨幣騙局傾向於在社交媒體上做廣告，通常使用名人或知名人士的圖像來促進加密貨幣投資，廣告使用加密貨幣或傳統現金鏈結到投資網站。」