新世界鄭志剛：明年踏入收成期　集團最壞時候已過去

早前有網上KOL以「超級家族要撲水！『明股實債』抵押那些商業項目？」為題，暗指新世界發展（0017）「明股實債」方式，抵押旗下至少3個商業項目。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績發布會上重申，該等言論失實。

他指出，言論是借集團處於發表業績前的靜默期（Blackout Period），不能作出應對的期間借機操控市場，集團對此是零容忍，已經澄清及報警，交由執法部門跟進。他重申，去年業務有挑戰，但整體成績不錯，全年整體利潤僅輕微下降5%，目前財務狀況良好。

他又指，集團明年開始是「收成期」，早年有部分大型項目如位於機場的「11 SKIES」等，需要投放大量資金，但目前已到尾聲，未來資本投資將會減少，相反將迎來租金收入，形容集團最壞時候已經過去，收成期已經來臨，預料到2026年，經常性收益及物業發展收益將各佔個一半。

集團預期到2026年，經常性收益及物業發展收益將各佔個一半。（資料圖片）

會考慮回購永續債

提到末期息減少80%至0.3元，全年股息減少63%至0.76元。集團指，目前高息環境下，要保留現金及實力，但若計及特別息，息率為15.4％，已高於去年，重申減派息為個別情況，隨著集團進入「收成期」，將按公司業務調整派息政策。

財務方面，他指集團利率水平為本港銀行同業拆息水平加1.1%；內地的債務利率為2.8% to 3.2%，平均利率水平為4厘，未來會考慮回購行動，包括回購永續債。

至於會否分拆K11上市，鄭志剛未有正面回應，只表示企業行動「陸續有來」，會繼續釋放個別業務單位的價值，為股東帶來最大回報