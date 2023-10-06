余偉文：11月金融峰會料300人參與超去年　滙豐渣打CEO將出席

金管局將於11月初再度舉辦國際金融領袖投資峰會。相較去年有近200人參與，金管局總裁余偉文表示，預計本屆峰會將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括超過90位集團董事長或行政總裁。參與峰會的機構涵蓋銀行、證券公司、資產持有者、資產管理公司、私募股權和風險投資公司、對沖基金和保險公司多個類別。



余偉文表示，預計本屆峰會將有多達 300 名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括超過 90 位集團董事長或行政總裁。

去年缺席嘉賓重現名單

根據金管局發布的流程，名單上有去年也有出席的滙豐行政總裁Noel Quinn及渣打行政總裁Bill Winters。而中國銀行董事長葛海蛟則仍待確定。

與去年安排相若，11月6日即峰會舉行前一晚在西九故宮文化博物館舉行歡迎晚宴，主峰會在四季酒店舉行，財政司司長陳茂波會作主題演講。

至於去年臨時缺席5位嘉賓，包括花旗行政總裁Jane Fraserr、黑石總裁Jonathan Gray，以及東方匯理行政總裁Valerie Baudson亦在今年名單內。而巴克萊銀行及資本集團去年缺席的高層，今年分別由首席執行官G.S.Venkatakrishnan，及後任主席兼行政總裁Mike Gitlin出席。

特首李家超在2022年舉行的金融峰會開幕時致辭。今年會在主峰會作主題演講。（資料圖片）

11月7日在四季酒店連開兩日

余偉文在金管局網站匯思撰文表示，本屆峰會包括11月7日的主峰會和次日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦的研討會。主峰會以「駕馭複雜的環境」為主題，業界領袖將探討對金融業影響深遠的趨勢和變化，包括因全球增長勢頭減弱、通脹路徑不明、金融環境趨緊而衍生的宏觀經濟挑戰；最新的行業發展和相應的投資策略；以及中國經濟、科技和可持續發展三大主題相關的機遇和挑戰。我們並邀請內地金融監管機構負責人分享對內地經濟及政策的看法。

第二日的「與國際投資者對話」研討會將延續主峰會的討論：全球領先的投資者將一起探討投資策略、資產配置，以及影響長期投資環境的結構性因素如人口變化、地緣政治局勢、ESG目標及科技創新等議題。

中國銀行董事長則仍待確定

余偉文表示，這次峰會固然有新的元素，同時也保留了去年的一些特點，包括將以實體形式舉行，與會嘉賓可以親身感受香港的活力，並藉此機會與他們的員工和客戶面對面交流，並且建立新的關係。主峰會和研討會的演講嘉賓都是各個相關領域的領袖和專家，相信其獨特見解會為大家帶來啟發。亦會繼續展現香港好客之都的風範，讓賓客親身感受香港的魅力。將在香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴，讓賓客細味別具特色的中華傳統文化和美饌，體會香港中西文化交融的特質。

除峰會外，金管局將於今年餘下時間聯合籌辦 10 月 30 日開始的香港金融科技周，以及於11 月 27 日至 28 日舉行的金管局—國際結算銀行（BIS）高級別會議。余偉文表示，這些活動將為2023年繽紛重現的香港增添精彩的一頁。適逢今年是金管局成立30周年，希望藉此機會與大家共同回顧金管局和香港金融界過去30載共同取得的成就，分享對未來的期許。