聯儲局9月議息會議紀錄：決策者同意高利率須維持一段時間

美國聯儲局10月11日發布9月議息會議紀錄，內容指聯邦公開市場委員會（FOMC）所有決策官員認為，利率應在一段時間內保持限制性，直到官員確信通脹正朝向目標持續下降，但強調決策須「謹慎行事」，會依據經濟數據而非任何預設路徑做出決定。



聯儲局連有官員放出鴿派消息，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan），以及聯儲局理事Christopher Waller相繼表示，近幾個月美國國債殖利率的上升，消除了再次加息的迫切需要。但會議紀錄指出，雖然與會者出現分歧，但大多數決策者認為年底前再加息一次「可能合適」，且所有人一致認同利率需在一段時間內維持高位。

官員們認同，信貸緊縮可能會抑制經濟活動，且愈來愈多人擔心升息幅度過大，以及經濟活動大幅放緩，會導致企業大量解僱工人的風險。但儘管風險出現轉變，FOMC仍應在一段時間內保持高利率水平。數名官員尋求將討論議題，由利率「升至多高」，切換成「在多長的時期內」維持具限制性的高利率水平。

會議紀錄指出，美國經濟以穩健步伐擴張，就業市場正在達到更好的平衡。雖然通膨已經降溫，不過仍高於目標。另外，價格仍存在上行風險，加上經濟增長放緩和失業率上升的可能性。在高通脹和儲蓄下降的情況下，一些家庭的財務面臨壓力，並且愈來愈依賴信貸來取得資金。