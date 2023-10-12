JPEX｜苦主舉行記者會冀討公道　哭稱：點解做錯事嘅人逍遙快活

JPEX涉嫌詐騙案發生至今，仍未見曙光，逾2000人報案，涉資約15億元，警方拘捕林作等數十人，惟未公佈平台營運者「真身」，大部分資金皆未追回，對於一眾苦主而言更是十分煎熬。立法會議員吳傑莊聯同5名苦主，今日（12日）舉行記者會，聲言希望警方盡快將OTC、JPEX等相關人士繩之於法，凍結其搜獲的資產，同時冀可透過民事訴訟，成功追回欠款。



對於是次JPEX事件，吳傑莊表示，已與過百名苦主商討各種申訴方式，包括民事訴訟，但由於香港沒有集體訴訟，而單一民事訴訟律師費高昂，故具體做法仍在斟酌。

而有苦主代表表示，目前搜集了149名苦主資料。經統計，有48.3%苦主經由OTC （場外交易所）「袋鼠」入金；其次是OTC Coiner，佔26.8%；網紅蔡曉東（人稱東記）佔24.8%．經由網紅陳怡、林作入金，則分別佔18.1%及12.1%。

苦主代表稱，JPEX通過「教育」方式，進行宣傳推廣，令一眾苦主以學習及增值為目的，參加了這些所謂「虛擬貨幣教育機構」及OTC舉辦的課程，結果跌入這些犯罪集團的圈套。

苦主A指感到痛心。（黃文琪攝）

苦主A：作為學生感到痛心

苦主A表示，最初透過加密豹（CryptoPARD）認識到JPEX，其創辦人陳小龍（Solomon Chan）舉辦不同的講座、課程介紹虛幣知識及JPEX，A稱上交了1.2萬元學費上堂，並在加密豹老師的指導下，向JPEX入金，最終損失數十萬元。對此，她表示作為學生感到痛心，同時怒斥：「原來啲老師係坤我哋，事後仲要龜縮！」

苦主B稱，每晚都睡不到。（黃文琪攝）

苦主B：損失過百萬 每晚都瞓唔著

另一位苦主B表示，透過林作入金。當初十分信任林作，認為其作為前大律師，「唔會有錯」，更被林作遊說提取銀行儲蓄，向JPEX入金，「林作聲稱平台十分穩陣、擺錢入去好過銀行定期」。世事難料，B最終被損失過百萬元，直言「仲有家人要照顧，每晚都瞓唔著」。

苦主C哭訴指，自己每日都在公園哭。（黃文琪攝）

苦主C哭訴：每日都喺公園喊

最後一名苦主C在記者會上痛哭流淚，指自己原本並不信任虛擬資產，但因深信陳怡，作為其忠實粉絲，被遊說向JPEX入金，是人生做過最錯的事。

她哭訴：「喺你（陳怡）呃我去買幣，我而家每日都喺公園喊，連屋企人都唔敢講，點解做錯事的人可以逍遙快活？」